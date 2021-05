Bari incendio nella notte al Policlinico, ancora inagibile il Pronto Soccorso, evacuati 17 pazienti

0 SHARES Condividi Tweet

Nella notte appena trascorsa un vasto incendio è divampato nei locali sotterranei della palazzina Asclepios del Policlinico di Bari.

Il pronto intervento di diverse unità dei vigili del fuoco di Bari ha evitato il peggio. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incendio sarebbe divampato in alcuni locali sotterranei della palazzina, dove erano depositati rifiuti e biancheria.

Al momento, resta ancora inagibile il Pronto Soccorso. Dai locali del Pronto Soccorso sono stati fatti evacuare nella notte 17 pazienti.

La direzione del Policlinico ha fatto sapere che: “I danni sono stati limitati agli ambienti e alle attrezzature. Sono in corso verifiche per accertare le cause dell’incendio. L’area del pronto soccorso attualmente non è ancora agibile per via dell’intenso odore di fumo”.