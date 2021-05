Diletta Leotta, Roberto Alessi durissimo con lei ” I fotografi non ti cercheranno più e …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi ultimi mesi Diletta Leotta è stata spesso e volentieri al centro del gossip per via di una presunta storia d’amore con uno degli attori più in voga del momento. Stiamo parlando di Can Yaman, l’ attore turco divenuto un vero e proprio sex simble in questi ultimi anni. L’attore ha trovato il successo nel nostro paese grazie alla messa in onda delle serie tv, non ultima Daydreamers- Le ali del sogno andate in onda su Canale 5 la scorsa estate.

Diletta Leotta e Can Yaman, la loro storia ancora non convince

L’attore turco sembra che nel nostro paese abbia anche trovato l’amore, visto che da diversi mesi si parla di una relazione con Diletta Leotta, la nota conduttrice sportiva di dazn. Sono in tanti a non credere effettivamente a questa storia d’amore. Eppure ancora nelle scorse ore i due hanno postato delle foto sui loro profili Instagram, come a voler testimoniare che la loro storia effettivamente esiste ed è vera.

Lo sfogo di Diletta contro i giornalisti

Qualche giorno fa la nota showgirl e conduttrice televisiva sembra abbia avuto uno sfogo sui social ed è apparsa molto infastidita dai paparazzi, che a suo dire le renderebbero la vita difficile. A questo riguardo, proprio nelle scorse ore il direttore di Novella 2000 ovvero Roberto Alessi, sembra abbia voluto replicare alle lamentele della Leotta. Il giornalista ha utilizzato delle parole piuttosto dure nei suoi riguardi. “Mia cara, stai serena! Diletta Leotta si è lamentata e disperata di come i paparazzi le stiano amareggiando la vita. Barbara D’Urso in pratica le ha detto, via Pomeriggio Cinque, di star tranquilla: non son certo questi i problemi”. Sono state queste le parole di Roberto Alessi che ha voluto esprimere nei confronti della giornalista sportiva.

Le dure parole di Robert Alessi “Mia cara, stai serena…”

Non si sa quale sarà la reazione di Diletta che in genere non ama replicare, ma in qualche occasione quando si è sentita particolarmente attaccata e colpita lo ha fatto. Del resto le parole di Roberto Alessi sono state piuttosto dure e anche molto critiche e di conseguenza non è poi così tanto improbabile il fatto che Diletta voglia replicare. “Quando tra quaranta anni i paparazzi non la cercheranno più magari sarà triste”. Questo ancora quanto aggiunto da Roberto Alessi che ha anche spiegato il fatto che la fama di un personaggio è direttamente proporzionale all’interesse che crea tra i Paparazzi e se quelli alla fine “non ti filano più vuol dire che sei finita e che devi comunque trovare un nuovo lavoro”.