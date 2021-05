Uomini e Donne, lite furiosa tra Roberta e Riccardo, lei: “Voleva tornare qui solo per …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e donne non smette mai di stupire e, anche se le dinamiche ormai sono ben note, c’è sempre qualcuno che, di puntata in puntata alza un po’ l’asticella e stupisce sia gli opinionisti in studio, Gianni Sperti e Tina Cipollari sia la stessa Maria De Filippi che, inevitabilmente, i telespettatori che seguono da casa le vicende tra le dame e i cavalieri sperando sempre nel lieto fine che, in realtà, c’è solo in pochissimi casi. Ormai i partecipanti alla trasmissione sono tutti molto agguerriti e la maggior parte pare che partecipi più per la voglia di apparire che per quella di trovare l’anima gemella.

In studio lite furiosa tra Riccardo e Roberta

Ieri abbiamo assistito, durante un’altra puntata di “Uomini e donne” ad una lite furiosa tra Riccardo Roberta.

La loro storia d’amore è già giunta al capolinea e, dopo solo un mese, è già finita, peraltro nel peggiore dei modi.

Le liti continue hanno contraddistinto questo rapporto che è terminato con accuse, anche pesanti e reciproche e, se il Guarnieri ha accusato la Di Padua di fingere di provare sentimenti per lui solo per apparire in tv, lei di rimando, lo ha accusato di voler solo litigare ancora con Ida.

Volano gli stacci tra Riccardo e Roberta

La lite in studio l’ha iniziata Roberta che ha detto di Riccardo: “Lui ce l’ha con Armando … Se io racconto una cosa al mio fidanzato, mi aspetto che la tenga per sé. Mi ha mancato di rispetto. Racconto quest’altra cosa: dopo che Ida è rientrata in trasmissione, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto tornare per questo motivo. Per stare qui e litigare con lei. Stava con me perché gli piacevo ma era un rapporto solo di testa”.

E lui, riferendosi ad Armando ha detto: “La settimana scorsa lui l’ha chiamata e le ha detto che aspettava garanzie dalla redazione per tornare in trasmissione. Tra loro c’è una bella complicità, una bella confidenza. So benissimo che loro si sono sentiti. Lei è omertosa. Chi è senza peccato, compreso noi due, scagli la prima pietra”.

Ma poi Riccardo ha rincarato la dose: “La realtà è un’altra. Non hai strumentalizzato nulla, Roberta? La storia tra me e lei è sempre stata vera. Gli sfoghi e la gelosia c’erano. Lei ha voluto sporcare quello che provavo nei suoi confronti. A me interessava lei, non i follower. Cornuto e mazziato no. Perché mi hai chiesto di restare in studio, Roberta? L’hai fatto per i follower. Forse me ne pentirò. Io le avevo già chiesto di uscire dal programma. Sapevo che saremmo arrivati a questo, ma andrò via perché non merito di stare in questo studio. Tra noi le cose andavano bene, ma bisognava cavalcare l’onda. Quello che sto per dire non salva la mia persona, sono stato un pezzo di mer**. Lo vuoi negare che ci siamo messi d’accordo“.