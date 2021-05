La vita in diretta, Alberto Matano a Stefania Orlando: “Questa è …” la Orlando rimane in silenzio in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

La vita in diretta, condotta da Alberto Matano è decisamente un successo e questa edizione sta volgendo al termine perché, a breve, lascerà il posto a Vita in diretta estate che, con tutta probabilità, sarà condotta da Roberta Capua.

Per il momento, la conduzione di Alberto Matano continua e certamente si riproporrà per l’inverno prossimo quando, al timone per una nuova edizione, ritroveremo ancora il giornalista calabrese che ormai ha tagliato la trasmissione a sua immagine e difficilmente rinuncerà a condurla anche se qualche tempo fa si vociferava che ci stava pensando.

Alberto Matano a Stefania Orlando “Questa è casa tua”

Ieri, ospite, tra gli altri, a Vita in diretta è andata Stefania Orlando reduce dalla Casa del grande fratello vip, trasmissione che quest’anno è durata più degli altri anni e che è stata condotta da Alfonso Signorini che, da quando è terminata la trasmissione, non si è più visto in tv.

Stefania Orlando è stata una presenza molto gradita per il padrone di casa che non nascosto la sua gioia di averla in trasmissione da lui.

Alberto Matano ha detto a Stefania Orlando: “Questa è casa tua” a sottolineare che la Orlando ha lavorato in Rai per tanti anni, co conducendo I Fatti Vostri o Uno Mattina in Famiglia.

Alberto Matano l’ha accolta con tanto calore e le ha detto con piacere: “Abbiamo con noi anche Stefania Orlando…Questa è casa tua…Lo sai…”

E poi, dopo il lungo applauso che è stato riservato a Stefania Orlando, Matano le ha detto: “Sei stata accolta oggi come meriti”.

La reazione di Stefania Orlando

Stefania Orlando, contenta dell’accoglienza e anche un po’ commossa ci ha tenuto a ringraziare Alberto Matano che è stato con lei così gentile e premuroso e ha speso così tante belle parole e gli ha detto: “Grazie, davvero…Troppo gentile…Sono molto felice…” e Matano ha anche aggiunto: “Bentornata a casa Stefania…”

Poi gli ospiti di Matano hanno discusso del DDL Zan e la Orlando ha preso la parola e ha detto: “E’ arrivato il momento di approvare questa legge … Sono 20 anni che aspettiamo questa legge…E’ arrivato il momento di approvarla…Gli omofobi così verranno educati al rispetto…”.

E tutti sono stati d’accordo con le parole della Orlando.

Tempo fa il marito della Orlando aveva detto che la moglie: “Ha sofferto l’allontanamento dalla tv”.