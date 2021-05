Sonia Bruganelli al veleno contro Barbara D’Urso “Non mi piace perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra Paolo Bonolis e Barbara D’Urso non corre buon sangue e questo si sa da parecchio tempo anche se loro, a volte, postando delle foto che li ritraggono insieme provano a smentire.

Barbara D’Urso quando termina la sua trasmissione pomeridiana, Pomeriggio 5 non passa mai la linea a Paolo Bonolis con Avanti un altro e questo è stato sottolineato dallo stesso Bonolis che in un’occasione, appena avuta la linea, in tono sarcastico, le disse: “Grazie Barbara per ricordare sempre che dopo di te ci siamo noi”.

Paolo Bonolis e le sue frecciatine velenose a Barbara D’Urso

Spesso Paolo Bonolis lancia delle frecciatine velenose alla volta di Barbara D’Urso e qualche giorno fa, durante la sua trasmissione “Avanti un altro”, prima di mandare in onda la pubblicità, disse ha detto: “Ora faccio la televisione come va fatta: quale rumore si celerà? Non perdete l’appuntamento con il disvelamento del mistero, tra poco, sempre con noi. E all’interno di questa busta tanti suggerimenti…”.

Oppure, in un’altra puntata mise su un siparietto divertente con Tommaso Zorzi che era ospite.

Zorzi disse a Bonolis: “Ho trovato le parole per dirtelo … Senti è una cosa un po’ delicata quella che sto per chiederti”.

E poi: “Tu sicuramente sei nell’Olimpo dei conduttori però c’è qualcuno che è bravissimo a mio avviso, c’è qualcuno che è più bravo di te, più brava anzi di te e il mio sogno sarebbe conoscerla”.

E Bonolis, reggendo il gioco, gli chiese chi fosse e Zorzi: “Lei, Barbara d’Urso! Il mio sogno è andare da Barbara d’Urso e tu sei sempre molto carino con i tuoi ospiti, con tutti gli ospiti sei sempre molto carino”.

E allora Bonolis: “È una strada complessa, complicata, sono vie impervie quelle … Tu sei politico? … andavi bene a scuola? … Hai ammazzato qualcuno? … Qualcuno ha ammazzato te? Quello sarebbe uno scoop!”. E dopo, fingendo di aver trovato la soluzione: ““Ce l’ho! … È matematico che ti chiama … Ti fidanzi…sei gay no? Devi imbastire una strada diversa dalla tua con un intento subdolo…tu sei subdolo no?”.

E continuando: “Tu sei gay ma ti devi mettere con una donna, ma non una qualunque! … Tu mi devi dare retta! Hai presente il cinema degli anni ‘40/’50? La Lollobrigida!”.

E Zorzi: “Circuire la vecchia?” e Bonolis: “Tu vai dalla Lollobrigida, citofoni, prima avvisi i fotografi, sali, circuisci la vecchia, non ti fregare, ruba pure te perché le hanno fregato già tutto ti prego, una volta che hai circuito la Lollobrigida scendi, le dai un bacio, a quel punto i fotografi ti fotografano e alla prima foto è matematico che ti chiama la d’Urso!”.

“Te con la Lollobrigida questa è una bella storia!” e Zorzi “Dove sta?” e Bonolis: “Sull’Appia!” e Zorzi “Nuova?” e Bonolis: “La Lollobrigida? Ma sarà Appia Antica no? Dai! Forza vai!”.

Sonia Bruganelli “Barbara D’Urso? Non mi piace”

Sonia Bruganelli ospite del programma su Rai 2, Bestie condotto da Francesca Fagnani ha rivelato che a lei Barbara D’Urso non piace e ha detto: “La tv che fa Barbara D’Urso forse è un po’ più superficiale, attenta a cercare di stuzzicare la morbosità che comunque le persone hanno” e la conduttrice: “Ma le piace?” e la Bruganelli: “No, non mi piace”.