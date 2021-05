Yari Carrisi scrive un post sui genitori: “Mi trattavano …” e il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, ha scelto di avere entrambi i cognomi dei genitori perché se con il padre ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale soprattutto quando nella vita di Albano c’è Loredana Lecciso, con la mamma ha uno splendido rapporto. Infatti, i due sono sempre in viaggio per il mondo sopratutto in paesi quali l’India e amano lo stesso genere musicale.

Yari è il secondogenito e dopo Ylenia mentre dopo di lui sono arrivate altre due bimbe, Cristel, ormai mamma di due bambini e Romina Junior.

Yari Carrisi scrive un post sui social e descrive come veniva trattato dai genitori quando era piccolo

Yari Carrisi ha preso dall’album di famiglia una foto bellissima e l’ha postata sui social.

Nella foto c’è Yari piccolo insieme ai suoi genitori in uno dei tantissimi viaggi che tutta la famiglia ha fatto per lavoro, in giro per concerti.

Infatti, i figli della coppia Albano Romina hanno sempre detto che i genitori non si separavano mai da loro e li portavano con loro in ogni viaggio attorno al mondo. Yari ha aggiunto alla foto la seguente didascalia:

“Anni 70

Sveglia all’alba

Brindisi – Roma

Roma – Sydney.

Bei tempi per viaggiare”.

E poi, ancora: “Aerei, concerti, riprese, fotografie…

Mi trattavano da adulto fin dai primi passi.

Aiutavo con le logistiche giornaliere, le telefonate, i check in, i taxi, le borse…

Aiutavo ed apprendevo dai musicisti, i fonici, i light engineers, i fotografi, i manager, i fan, e gli amici.

E soprattutto dai due grandi artisti che mi hanno dato la vita.

Se mi perdevo ritrovavo il gruppo ovunque si trovasse nel mondo. Non avevo riserve nel viaggiare da solo quando c’era il bisogno o l’opportunità.

Il mondo è la mia ostrica”.

Yari Carrisi quando era un bambino è stato vittima di un tentativo di rapimento

Quando Yari Carrisi aveva 12 anni ha rischiato di essere rapito e lui ha raccontato: “Hanno tentato di rapirmi, avevo 12 o 13 anni, ma un angelo custode mi ha salvato. A quel punto però i miei genitori hanno preferito mandarmi a studiare in Svizzera con mia sorella. Questa persona è venuta a conoscermi per spiegarmi come fossero andate le cose. Lo voglio ringraziare ancora oggi”.

La famiglia Carrisi Power ha fatto sognare e sembra impossibile che dopo tanto amore ora la famiglia si sia separata anche se Albano e Romina Power hanno ripreso a fare concerti insieme.