Maurizio Costanzo diretto e duro con Tommaso Zorzi: “Impara a vivere …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo è un giornalista amatissimo oltre ad essere un conduttore televisivo. Il suo Maurizio Costanzo Show è sempre stato il salotto più ambito; negli anni, la passerella al Teatro Parioli l’hanno fatta davvero in tantissimi e le serata a guardare il programma ideato e condotto da Maurizio Costanzo non sono mai una uguale all’altra.

Maurizio Costanzo è un ottimo padrone di casa che elogia ma bacchetta e gli ospiti da lui si fanno dire qualunque cosa anche rimproveri perchè sono, in ogni caso, un insegnamento di vita.

Il rapporto tra Maurizio Costanzo e Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, dopo essere stato nella casadel Grande fratello vip, ha conquistato tutti perchè ha rivelato, all’interno della casa, la sua vera personalità senza alcuna sovrastruttura , si è scoperto come un ragazzo genuino, legato ai valori e molto buono. Ha anche raccontato del suo rapporto molto importante con Aurora Ramazzotti che per un periodo si era un po’ rovinato ed è piaciuto così tanto che da quando è uscito dalla casa, in tantissimi lo hanno voluto nelle proprie trasmissioni. Quando Maurizio Costanzo si è reso conto che quando c’era Zorzi al Maurizio Costanzo show riusciva a catturare quella fetta di pubblico giovane che di solito non guardava il suo programma, lo ha voluto come ospite fisso. Ma poi, oltre che nella trasmissione di Costanzo è opinionista a L’isola dei famosi ed è andato ospite da Paolo Bonolis ad Avanti un altro anche di sera e ha anche una trasmissione sua Il punto Z.

Maurizio Costanzo dice a Tommaso Zorzi “impara vivere anche senza andare in televisione”

Maurizio Costanzo conduce unprogramma radiofonico su R101 e ieri ha avuto come ospite Tommaso Zorzi.

Costanzo gli ha chiesto cosa vuole fare da grande e Zorzi gli ha risposto: “Io sto lavorando e facendo la mia sacra gavetta che in Televisione ancora di più è sacra. La carriera televisiva si costruisce più con i no che con i sì…”.

E Maurizio Costanzo: “Tommaso, questo il mio consiglio: bisogna imparare a vivere a prescindere dalla televisione … “ E Zorzi: “Non bisogna fossilizzarci su ciò che dice la gente … Adesso con i social hanno tutti una voce un po’ più rilevante di prima; prima magari se lo dicevano in famiglia che Tommaso Zorzi fa schifo. Adesso diventa un po’ più complicato…”.

Ma poi Tommaso Zorzi ha anche aggiunto: “Ho la corazza su queste cose qui, m’interessa relativamente poco…”.

E poi i due hanno parlato dei Maneskin che hanno vinto all’Eurovision Song Contest e Zorzi ha commentato così: “Il fatto che ci abbiano riportato a prendere in mano questo trofeo significa che l’anno prossimo l’Eurovision arriverà in Italia e credo che sia prestigioso per noi…”.