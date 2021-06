Belen frecciata al veleno contro Stefano De Martino “E’ la prima volta che sto con un uomo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è ormai prossima a partorire la sua bambina e sta vivendo questi ultimi giorni circondata dagli affetti più grandi, il suo bambino Santiago, la sua famiglia di origine e il suo compagno con il quale ha ritrovato la felicità dopo tanto dolore, Antonino Spinalbanese.

Belen non si fa rovinare le giornate dal gossip e dai pettegolezzi e non ha commentato in alcun modo le dichiarazioni dell’ex del suo compagno che, qualche giorno fa, ha dichiarato che Belen l’ha chiamata dopo che lei aveva scritto un commento sui social: “Non mi sento inferiore a nessuno”.

La showgirl argentina, vive in questo stato di grazia aspettando la sua bambina Luna Marie.

Belen frecciata velenosa a Stefano De Martino: “Finalmente ho trovato un uomo gentile”

Belen Rodriguez è innamoratissima del suo compagno del quale, ogni volta che può, ne tesse le lodi.

Parlando di lui ha lanciato una frecciata molto velenosa al suo ex marito Stefano De Martino, infatti, la bella showgirl argentina ha detto: “Per la prima volta sto con un uomo gentile”.

Questa affermazione l’ha fatta nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Nuovo a cui ha anche detto anche: “Ho la luna dentro” scherzando sul nome della sua bambina, appunto Luna Marie che partorirà fra qualche giorno, a fine giugno.

Nonostante il suo compagno e papà della loro bambina Antonino Spinalbese, abbia 11 anni meno di lei, i due non sentono la differenza anagrafica.

In tanti sono convinti che appena Belen divorzierà dall’ex marito Stefano De Martino sposerà il suo Antonino perché frasi come quelle che ha detto: “Per la prima volta ho scelto un uomo gentile, mi fa sentire al sicuro” che ha detto al settimanale Nuovo fanno presagire che ha intenzione di trascorrere il resto della sua vita con lui.

Belen dichiara “Sono gelosa della mia gravidanza”

Belen, che tra qualche giorno partorirà la sua bambina, in questo ultimi periodo sta pubblicando poche foto sui social e ha giustificato questo suo atteggiamento così: “Questa gravidanza mi ha preso così, non lo so non è che sia diventata antipatica ma sono un po’ gelosa della mia gravidanza, ecco”.

Ha, però, anche precisato che sta bene, avverte solo un po’ di stanchezza e preferisce essere riservata perché il suo stato d’animo le suggerisce questo.

In aggiunta, ha anche detto: “Questo è uno dei momenti più belli della vita di una donna: dare alla luce un figlio”.