Mara Venier, Alberto Matano: “Ci sentiamo sempre ma …”

Sono giorni difficilissimi per Mara Venier che, dopo un intervento ai denti fatto male ha un nervo facciale compromesso, si spera solo momentaneamente che le impedisce di fare una vita normale e che le ha paralizzato faccia, mento e gola. Mara Venier è molto giù per questa situazione fortemente invalidante e ha raccontato lei stessa, sui social di non riuscire né a magiare, se non solo gelati, né a dormire e che i medici temono che abbia un crollo emotivo molto serio.

Sia Mara Venier che il marito Nicola Carraro che le sta molto vicino come sempre hanno detto che hanno provveduto a dare mandato ai loro legali per agire contro il dentista che le ha fatto un danno così grave.

Alberto Matano dice di Mara Venier: “Io e lei ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti a voi”

Ieri durante la puntata di Vita in diretta, Alberto Matano ha voluto parlare di Mara Venier e di quanto le sta accadendo.

Alberto Matano e Mara Venier sono grandissimi amici e hanno sempre rivelato che si frequentano tanto anche nella vita privata e allora ieri Matano durante La vita in diretta ha detto: “Ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti a voi”.

E poi è andato avanti dicendo: “Ha avuto una terribile disavventura … Voglio mandare un bacio speciale alla nostra amica Mara Venier, che come sapete ha avuto una brutta, terribile disavventura”.

Ma poi ha anche aggiunto: “Ma Mara è una roccia, anche Katia Ricciarelli ti vuole salutare. Mi raccomando, siamo tutti con te! Un bacio grandissimo”.

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro ha detto che quello della moglie è un “problema sgradevole”

Tanti personaggi famosi sui social e, certamente anche in privato, hanno mandato un saluto e un incoraggiamento a Mara Venier per quello che sta passando.

Tra i tanti sono apparsi i saluti del professor Matteo Bassetti, dell’attore Salvatore Esposito, Valeria Marini, Salvo Sottile, Antonella Clerici, Nunzia De Girolamo, Giuliano Sangiorgi, Laura Chiatti e tantissimi ancora.

Anche Nicola Carraro, il marito di zia Mara è intervenuto è ha detto che “ Per fortuna il suo non è un problema invalidante. Solo molto, molto sgradevole”.

E, invece, sulla conduzione di Domenica In, fermo restando che Mara Venier per la puntata di domani 13 giugno non potrà essere in onda, ha fatto sapere che: “Le restano ancora due puntate da condurre e le farà senz’altro”.