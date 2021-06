Maurizio Costanzo fa una battuta pungente a Giulia De Lellis, lei in grande imbarazzo risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis, l’influencer dagli incassi d’oro, è stata ospite da Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo show.

Giulia De Lellis, da corteggiatrice nel fortunatissimo programma quotidiano di Maria De Filippi, Uomini e donne dal quale è uscita in coppia con Andrea Damante ormai suo ex, ha fatto un po’ di strada e oggi è un’influencer molto seguita che non ha certo i numeri dell’influencer italiana numero 1 Chiara Ferragni ma se la gioca molto bene.

La De Lellis che è del 96, ora svolge il suo lavoro sui social e, per questo suo lavoro, è stata anche chiamata da Maurizio Costanzo in una puntata del salotto televisivo più famoso e ambito d’Italia che ha sfornato innumerevoli talenti, insieme agli altri influencer più in voga del momento, Tommaso Zorzi e a Beatrice Valli, per parlare di questo fenomeno che è diventato, a tutti gli effetti, un lavoro anche pagato moto bene.

A far lor le domande per capire come sono arrivati questi tre ragazzi ad un tale successo c’erano Paola Barale e Laura Freddi.

Maurizio Costanzo fa una battuta velenosetta a Giulia De Lellis

Maurizio Costanzo, padrone di casa del suo salotto televisivo, ha rivolto una domanda, che era più che altro una battuta, a Giulia De Lellis.

Infatti, Costanzo vedendo che tipo di scarpe indossavano la De Lellis e la Valli, molto appariscenti e con un tacco molto alto, ha chiesto alla ex fidanzata di Andrea Damante: “Ma un influencer con le pianelle non c’è?”.

Tutti in studio sono scoppiati in una fragorosa risata e poi la De Lellis ha risposto: “Ma certo che le porto, il 90% delle volte”.

Giulia De Lellis condurrà Love Island e dice: “Per Love Island ho ripreso a studiare…”

Giulia De Lellis ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000 per raccontare della sua trasmissione Love Island e ha detto: “Ho dovuto riprendere a studiare l’inglese…Volevo capire meglio il format che mi hanno sì spiegato, ma vederlo è un’altra cosa…”.

E poi ha anche aggiunto: “Io ero abituata a piccoli gruppi e mi sono ritrovata in un gruppo di duecento persone con le quali bisogna confrontarsi…”.

Invece, a proposito della sua nuova trasmissione e dell’idea di essere, invece che conduttrice, concorrente in un programma di quel genere, ha detto: “E’ un’esperienza incredibile sia a livello personale che sentimentale…”.