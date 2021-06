Pippo Baudo, Katia Ricciarelli senza freni: “All’ultimamente l’ho rivisto e non ho potuto non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno formato una coppia molto bella dello spettacolo che ha fatto sognare e che ha fatto credere che anche l’amore conosciuto in età matura può esser molto bello e vissuto intensamente. Poi la loro storia è finita e il loro pubblico che li amava tanto è rimasto molto male ma, con gli anni, dopo i primi tempi burrascosi e difficili quando si sono detti reciprocamente cose non proprio dolci, ora il loro rapporto è tornato sereno e anche molto teneri come è stata la stessa Katia Ricciarelli a raccontare.

Si vocifera che Katia Ricciarelli entrerà nella Casa del grande fratello vip

Da qualche giorno cominciano a farsi i nomi dei prossimi protagonisti della casa del grande fratello vip e, se per gli opinionisti ormai è ufficiale che saranno Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe, per i concorrenti ancora circolano i nomi di tanti personaggi famosi ma non c’è l’ufficialità su nessuno di loro.

Quando Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000 ha saputo che non ci sarebbe più stata, nel ruolo di opinionista Antonella Elia e al suo posto ci sarebbero state Adriana Volpe e Sonia Bruaganelli ha detto che evidentemente “è tornata di moda l’educazione”.

Ora si dice che possa entrare Katia Ricciarelli e, a questo proposito, lei ha dichiarato: “Mai dire mai”.

E poi: “Io non dico né di sì e né di no. Però ho imparato che nella vita vale sempre il detto: ‘Mai dire mai'”.

Queste dichiarazioni la Ricciarelli le ha fatte in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo e poi ha anche detto: “Circolano tanti nomi e non si sa mai quali siano veri e quali no…”.

Invece, il giornalista del settimanale Oggi, Dandolo ha dichiarato: “A Cologno Monzese si mormora infatti che il contratto (con un compenso che sembra essere assai lauto) della cantante lirica più famosa d’Italia sia prossimo alla firma: mancano ormai solo di una manciata di giorni”.

Katia Ricciarelli e l’incontro con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, nella stessa intervista ha voluto anche parlare del suo ex marito Pippo Baudo e della loro relazione che è poi sfociata nel matrimonio e, successivamente nel divorzio.

La Ricciarelli di Baudo ha detto: “Non si possono condividere 18 anni di matrimonio e, dopo la separazione, smettere di guardarsi in faccia”.

E poi ha detto di averlo rivisto ultimante e ha dichiarato: “Non ho potuto non abbracciarlo con infinita tenerezza”.

Katia Ricciarelli che finalmente è riuscita a fare il vaccino dopo tanta attesa si è sempre detta molto spaventata dal covid e fare il vaccino per lei è stato un grande sollievo.