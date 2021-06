Simona Ventura massacrata sui social, posta uno scatto senza filtri e la fidanzata dell’ex marito interviene duramente

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura, 56enne è una donna molto bella che ha fatto della sua allegria e della voglia di vivere la sua bandiera.

Simona Ventura oggi, dopo una vita sentimentale un po’ burrascosa, ha trovato la serenità accanto al giornalista Giovanni terzi e i suoi tre figli completano la sua vita molto appagante.

La Ventura ha, però, vissuto come accade a tanti, un periodo molto buio lavorativo quando, non lavorando più in televisione, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando, come concorrente, all’Isola del famosi dopo averla condotto il programma per alcuni anni.

La Ventura, in più di un’occasione, ha dimostrato di essere una donna molto intelligente, sicura di sé e determinata.

Simona Ventura posta un selfie senza filtri e la offendono

Simona Ventura, sui social, è molto attiva e posta sempre foto di sè stessa del suo compagno e dei figli mostrando la vita che conduce e che le dà tante soddisfazioni. Qualche giorno fa, ha deciso di postare una foto senza alcun filtro, assolutamente al naturale, come stanno facendo tante donne famose in nome del “positive body” e così ha scelto di fare un selfie e poi lo ha postato sui social.

La foto la ritrae al naturale come chiaramente non appare in tv ma come è nella vita reale.

Il web si scatena in commenti negativi e interviene la fidanzata dell’ex marito

Dopo aver postato una foto al naturale, il web l’ha massacrata e tantissimi sono stati i commenti negativi del tipo: “Si è completamente rovinata con tutti questi ritocchi orrendi”, “Simona torna come prima, sei sempre stata bella non hai bisogno di tutto sto gonfiore”; “Onestamente stavi meglio prima con le tue rughe”; “Orrende quelle sopracciglia”.

A quel punto è intervenuta, Nicoletta Larini la fidanzata di Stefano Bettarini, ex marito della Ventura che ha scritto così sui social, difendendo a spada tratta Super Simo: “Come vi permettete? Mi vergogno per voi! … Ma non vi fate ridere da sole. Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno”.

La Larini che ha 27 anni non ha usato mezzi termini e ha scritto: “Imparate l’educazione, che quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete”. E, infine: “Fatti curare, dammi retta, mi vergogno tantissimo per te”.