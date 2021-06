Domenica In, Max Biaggi ha bellissime parole per Eleonora Pedron ma non per Bianca Atzei, Mara Venier resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, all’ultima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier è andato ospite tra gli altri, il campione di motociclismo Max Biaggi che ha fatto piangere tutti con i suoi ricordi del suo grandissimo amico Fabrizio Frizzi.

Ma Max Biaggi non ha parlato solo del compianto Frizzi ma ha anche molto raccontato di sè stesso, della sua vita, dei suoi figli e dei suoi amori. Vediamo come è andata l’ospitata a Domenica In.

Max Biaggi ricorda Fabrizio Frizzi

Max Biaggi, ieri ospite a Domenica In ha pianto quando ha ricordato il suo grandissimo amico Fabrizio Frizzi e ha detto così: “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e abbiamo un bel rapporto ieri sera alla festa è come se ci fosse stato anche lui con me”.

Poi non è riuscito a trattenere le lacrime e ha chiesto scusa alla Venier: “Lo sai che io e te ci siamo conosciuti grazie a lui, sì?” e poi ancora: “Io e te eravamo insieme al suo funerale, me lo ricordo…”.

Max Biaggi ha parole bellissime per la sua ex Pedron ma non per Bianca Atzei

L’ex pilota ha parlato molto anche della mamma dei suoi bambini, ex Miss Italia, Eleonora Pedron: “Con lei c’è un bellissimo rapporto, siamo in contatto quotidianamente in base agli impegni. Siamo bravi”. E poi, ancora: “Non glielo mai detto ma Eleonora è brava a organizzare tutto”.

Invece di Bianca Atzei non ha detto nulla se non definendole una delle “ … cose che non mi avrebbero portato da nessuna parte”.

Infatti, ha raccontato del gravissimo incidente che gli è accaduto il 9 giugno 2017 quando era fidanzato con la Atzei e ha detto: “Dovevo rimettermi in carreggiata eliminando quelle cose che non mi avrebbero portato da nessuna parte, anche se in quel momento non sembrava la scelta giusta. Volevo ottimizzare i tempi, ci ho pensato molto in quelle giornate nella sala di rianimazione. Mi sono sentito molto solo in quel momento, perché in quella camera ero solo appunto. Sono evoluto e ho buttato tutto il mio amore sui figli”.

Tempo fa, invece, Bianca Atzei a proposito del modo duro con cui Max Biaggi aveva chiuso la loro storia d’amore aveva detto: “Tutto è successo in modo veloce. Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”.