Elena Morali nella bufera, pubblica una foto e le dicono “Sei in vacanza con i soldi degli altri …”, la Morali risponde al veleno

Elena Morali e Luigi Favoloso formano ormai una coppia molto solida che vive ogni momento della loro vita insieme senza stancarsi mai uno dell’altro. Entrambi vengono fuori da due storie impegnative, lei con il comico Scintilla, lui con Nina Moric. Storie tormentate per entrambi ma anche lunghe e sempre sotto i riflettori.

Elena Morali pubblica le foto della vacanza e il web la massacra

Elena Morali ha postato le foto della bellissima vacanza alle Maldive che sta facendo in compagnia del fidanzato Luigi favoloso.

M il popolo del web l’ha massacrata e le ha detto frasi molto offensive nonostante lei abbia specificato che si trovava alle Maldive per motivi di lavoro.

I follower a quel punto le hanno risposto in modo molto aggressivo con frasi del tipo: “Sì, fammi capire ke lavoro 6 andata a fare, illuminami”, oppure “Ma datevi una regolata” e anche: “Chi ve li paga questi viaggi di lavoro?”. Ma la frase che ha dato più fastidio di tutte alla Morali è stata quella dell’utente che le ha scritto: “In vacanza con i soldi degli altri. Fai pena”.

La reazione di Elena morali

La frase, veramente pesante dell’utente che le ha scritto: “In vacanza con i soldi degli altri. Fai pena”, ha mandato su tutte le furie la Morali che,, inviperita, ha risposto così: “Ignorante sono qui per lavoro quindi prima di tutto nessuno paga un c…o. Secondariamente io mi mantengo da sola da quando sono uscita di casa a 18 anni”.

Ma poi Elena Morali ha ricominciato a postare foto del resort di lusso dove si trova in compagnia del fidanzato da circa una settimana.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso stanno vivendo la loro storia d’amore e non si preoccupano delle considerazioni che fanno gli altri su di loro e, anche se qualche volta rispondono a tono a chi li offende o critica, la maggior parte delle volte restano indifferenti.

I due sono innamoratissimi e un anno fa si sono sposati a Zanzibar e da allora non si sono più lasciati.

Elena Morali, che è stata a lungo fidanzata con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, ha fatto sapere che entrambi hanno scelto di non parlare più di loro come coppia e se Scintilla è impegnato con Colorado, la trasmissione che va in onda sulle reti Mediaset, lei si gode la vacanza con il fidanzato.