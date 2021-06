Sonia Bruganelli nella bufera, “ è malefica … ” e lei risponde al vetriolo

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante l’edizione 2021 si sia conclusa soltanto da pochi mesi, la macchina operativa del Grande Fratello vip sembra essere già all’opera da diversi giorni. A parlare della nuova edizione del reality di alcuni giorni fa è stato proprio lui, Alfonso Signorini il quale è stato riconfermato per la terza stagione consecutiva. Si sta anche tanto parlando di Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis la quale molto probabilmente sarà la nuova opinionista del programma. Al suo fianco ci sarà Adriana Volpe, la quale passa da ex gieffina a opinionista del reality.

Grande fratello vip, sostituiti Pupo e Antonella Elia

Come sappiamo fino a poche settimane fa, è andata in onda l’edizione 5 del Grande Fratello vip e gli opinionisti sono stati Pupo e Antonella Elia. Entrambi saranno quindi sostituiti da Sonia bruganelli e Adriana Volpe. Sembrerebbe che Antonella Elia sia stata sostituita per aver messo in atto in questi mesi dei comportamenti che in qualche modo sono andati contro il programma stesso. Ci riferiamo per lo più alla lite avvenuta con Samantha De Grenet, quest’ultima partecipante al reality come concorrente. Per chi non lo sapesse, tra Antonella Elia e Samantha De Grenet pare ci siano stati dei litigi piuttosto accesi e al termine di quest’ultimi l’opinionista si sarebbe rifiutata di chiedere scusa ai telespettatori e anche alla stessa Samantha nonostante fosse stata invitata a farlo dal conduttore Alfonso Signorini.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le nuove opinioniste del Gf Vip 6

Ad ogni modo, la scelta delle nuove opinioniste sembra aver diviso il pubblico. Da una parte in molti hanno apprezzato la scelta di Adriana Volpe che come sappiamo è una nota conduttrice ma è stata anche una concorrente del Grande Fratello e conosce bene le dinamiche del gioco. Dall’altra parte invece, la scelta di Sonia Bruganelli non è piaciuta poi a tutti. Come tutti sappiamo in tutti questi anni la donna è stata dietro le quinte. Accettando questo ruolo di opinionista del Grande Fratello vip inevitabilmente Sonia sarà al centro dei riflettori.

Il commento di Roberto Alessi “Saprà essere geniale e malefica”

A commentare il fatto che la Bruganelli sarà la nuova opinionista del programma è stato Roberto Alessi il direttore di Novella 2000. Quest’ultimo sembra aver detto che la Bruganelli “saprà essere geniale ed anche un filo Malefica” come opinionista. Una volta ascoltate queste dichiarazioni sembra che la moglie di Paolo Bonolis abbia voluto rispondere pubblicamente. “Mi ha scritto che sono un genio del male”. Queste le sue parole.