Laura Pausini, diretta su Biagio Antonacci decide di svelare cosa lui le ha fatto e racconta che ….

Laura Pausini è una delle cantanti più amate e più apprezzate del panorama musicale italiano ed anche internazionale. Proprio recentemente Laura Pausini è stata protagonista della scena musicale internazionale. La canzone da lei interpretata e intitolata ‘Seen – Io si‘, utilizzata come colonna sonora del film intitolato La vita davanti a sé, di Netflix, le è valsa la candidatura agli Oscar. Sicuramente per Laura Pausini è stato un momento molto importante della sua carriera. Si è anche esibita davanti ad un pubblico molto importante, durante una cerimonia di un certo calibro. Ad ogni modo, proprio in quest’ultimo periodo sembra che la cantante abbia voluto raccontare un retroscena su Biagio Antonacci. I due sono molto amici oltre che colleghi ed in passato hanno anche cantato insieme. Ma cosa ha dichiarato la cantante?

Laura Pausini e Biagio Antonacci, un’amicizia speciale

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono molto amici e insieme hanno contribuito a scrivere la storia della musica del nostro paese. Sia l’uno che l’altro sono dei grandi artisti e sono riusciti nel corso della propria carriera a catturare l’amore di milioni di fan che li seguono in tutto e per tutto. Da molti anni ormai entrambi interpretano brani che sono diventati dei veri e propri cult. Se recentemente Laura Pausini è stata al centro della scena internazionale così come abbiamo già anticipato, Biagio Antonacci invece ha deciso di dedicarsi ad un nuovo progetto discografico che dovrebbe uscire a breve.

Nuovi progetti per Biagio?

E da diverso tempo infatti che di Biagio non si hanno informazioni ovviamente a livello professionale, ma pare che da un po’ si stia dedicando alla musica e ad un nuovo progetto. Il suo nome in realtà è stato fatto proprio al Campania teatro festival dove è stato inscenato un monologo scritto e interpretato da un’attrice di nome Milena Mancini, intitolato Sposerò Biagio Antonacci. Si tratta di un monologo diretto da Vinicio Marchioni e dedicato proprio al tema della violenza sulle donne.

Il retroscena raccontato da Laura su Biagio

Tornando al rapporto tra Biagio Antonacci e Laura Pausini, sappiamo con certezza che i due sono molto amici ed è stata proprio la cantante a voler esprimere qualche parola al riguardo. La Pausini pare abbia raccontato di aver soprannominato Biagio “San Francesco“. Ma per quale motivo? “Portava sempre i sandali e non era di moda e poi perché venne a salvarmi in un momento in cui ero proprio giù. Mi ha portato a cena, mi ha fatto fare il giro di Rozzano, dove stava, e mi ha lasciato sfogare senza fare troppe domande, perché tante cose le conosceva e mi capiva, anche se non è che fossimo già così amici”. Questo il racconto di Laura.