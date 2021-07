Alessia Marcuzzi, Dagospia lancia una bomba, con suo addio centra Maria De Filippi perché …

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi, splendida 48enne da sempre sulla cresta dell’onda, inaspettatamente ha dato il suo addio a Mediaset ed ha lasciato tutti senza parole. I suoi fans, i suoi colleghi e tutto il suo pubblico è ancora incredulo soprattutto perché la Marcuzzi ha parlato di una scelta dolorosa e dunque, ci si chiede perché l’abbia presa questa decisone, quali siano i veri motivi che l’hanno spinta a questo.

Alessia Marcuzzi scrive un post sui social e dà il suo addio alle reti Mediaset

Nessuno si aspettava di leggere il post del tenore che ha scritto la Marcuzzi eppure qualche giorno fa, Alessia ha raccolto tutta la sua famosa energia, e probabilmente tutto di un fiato ha scritto un post che ha messo i brividi anche ad immaginare quanto le sia costato. Alessia Marcuzzi ha scritto così: «Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti».

Alessia Marcuzzi si è affidata ad Instagram per comunicare la sua decisione e poi ha continuato:

«È per questo motivo che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì».

E poi ha snocciolato il lungo elenco dei programmi che l’hanno vista conduttrice: Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation Island.

E poi ha terminato così: « … e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono».

Qualche tempo fa aveva detto: «Ho lasciato l’Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di avere dato tutto quello che potevo. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan: per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore». Invece, delle Iene aveva detto: «Sono la iena meno cattiva del mondo non perché pensi di essere quella buona, ma perché continuo a credere nelle persone, forse un po’ troppo. Vedo sempre il bene e a volte la pago sulla mia pelle. Spesso sul lavoro devi affrontare situazioni scomode: io, invece, rimango atterrita, non sono capace di nascondere un disagio, dovrei essere più navigata. Per questo alle Iene mi sento protetta».

Ora ci si interroga su quale sarà il suo futuro e, soprattutto quale sia stato il vero motivo, che probabilmente non rivelerà mai, che l’ha spinta ad assumere questa decisione.

Il sito Tvblog, qualche giorno fa aveva preannunciato: “Pare ci siano dei seri problemi. Secondo le voci che circolano l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi pare nicchi sul fronte rinnovo … per un rinnovo di contratto che non appare affatto scontato e con la bilancia che un giorno pende da una parte e un altro giorno pende dall’altra”.

Dagospia, invece, aveva detto che non era stata voluta a condurre “Temptation Island Vip” , perché pare ci siano tensioni tra la Fascino di Maria De Filippi e la Marcuzzi.

I messaggi dei colleghi

Appena saputa la notizia, tanti sono stati i big che le hanno manifestato ,il loro affetto: Mara Venier che le ha scritto: “Sempre con te, amore Simona Ventura: “In bocca al lupo”, Filippo Bisciglia “Sei una persona meravigliosa”, Rita Dalla Chiesa :”Qualunque cosa tu decida sarà crescita personale o professionale per te. Ci hai dato tanto, in questi anni. Impossibile non continuare a volerti sempre un gran bene”, Tommaso Zorzi: “Forza Ale, abbi cura di splendere”.