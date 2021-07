Alba Parietti nella bufera, posta le foto della festa dei suoi 60 anni e il popolo del web scatena una rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti ha compiuto 60 anni e li ha festeggiati alla grande con una festa bellissima a Milano dove c’erano tantissimi invitati.

Ad Alba Parietti bisogna riconoscere il merito di non aver mai nascosto la sua età, infatti lei stessa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato: “Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de ‘La vacinada’ con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la ‘veccia muchacha immunizada’…”.

Alba Parietti si racconta

Alba Parietti, sempre molto schietta e diretta, ha svelato a Chi molto aspetti del suo carattere e ha detto: “Non sopporto di essere sottovalutata, invece gli uomini… Sono tranquilla perché non cerco una relazione”. E poi ha aggiunto: “Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto”.

E poi sulla libertà ha detto: “Ho scelto di essere libera per non mettere mai in ridicolo una persona che ho amato. Mi ronza intorno una marea di gente, soprattutto uomini molto giovani, ma anche qualche vecchio marpione della mia età. Mi diverto a farmi corteggiare”.

Invece, sulla politica, argomento che da sempre le sta molto a cuore, ha svelato: “la sinistra non mi ha mai considerata candidabile, è troppo snob. Con Berlusconi ne abbiamo parlato, ma non avrei mai potuto farlo per la mia storia personale che mi avrebbe impedito di avere a che fare con i partiti alleati di Forza Italia, parlo di Salvini e della Meloni. E Berlusconi, che secondo me crede nelle mie capacità e conosce la mia storia di figlia di un partigiano e la rispetta, non me lo ha mai proposto”.

Poi, sempre di Berlusconi ha raccontato: “Rifiutare anni fa la sua generosa proposta di passare in esclusiva a Mediaset? È stato un gesto sconsiderato, ma in quegli anni ho lavorato comunque tantissimo, con il senno di poi 9 miliardi erano una bella cifra, ma ho creato lo stesso le mie sicurezze negli anni, con un po’ piu’ di fatica. Una volta Briatore mi disse: ‘Se fossi stata fidanzata con me e non con Bonaga, ti avrei costretta a prenderli’; ‘tranquillo che, con i nostri caratteri, non avremmo mai potuto essere fidanzati’, gli ho risposto”.

Alba Parietti festeggia il suo compleanno e i suoi follower l’attaccano

Alba Parietti, per il suo compleanno, ha organizzato una festa di gran lusso e quando ha postato le foto sui social si è sollevato u gran polverone. Vediamo cosa è successo.

Alba Parietti che il 2 luglio ha compiuto 60 anni ha festeggiato con tantissimi amici organizzando una cena di lusso in un locale fuori Milano. Accanto a lei c’era il figlio, Francesco Oppini e tantissimi amici.

Poi sui social ha postato le foto e ha aggiunto la seguente didascalia: «È stata una festa stramaledettamente riuscita !!! ».

Oltre agli auguri che in tanti le hanno fatto, qualcuno le ha scritto così, attaccandola: «La festa è bellissima, ma essendo persone adulte e personaggi pubblici si dovevano rispettare le regole per dare l’esempio. Altrimenti tornano le chiusure… Ci sono ancora decessi in rianimazione»; e anche: «Alla faccia del covid, tutti ammassati poveri noi». Però, c’è stato anche chi ha preso le sue difese e ha scritto: «Ha già specificato che erano tutti vaccinati o tamponati».