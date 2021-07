Maurizio Costanzo ringrazia Mara Venier e lei gli risponde: “Alcuni artisti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo e Mara Venier sono amici da tantissimi anni e, oltre a volersi molto bene, si stimano anche tanto.

Qualche giorno fa, Mara Venier è andata ospite nel programma radiofonico di Costanzo “Facciamo finta che…”, che va in diretta su R101 ed è condotto, oltre che da Maurizio Costanzo, anche da Carlotta Quadri.

Maurizio Costanzo ringrazia Mara Venier che gli risponde

Maurizio Costanzo nellapuntata del suo programma radiofonico che va in onda ogni giorno “Facciamo finta che…” su R101 e che conduce in coppia con Carlotta Quadri ha ospitato Mara Venier e le ha detto così: “Ti ringrazierò sempre per come hai ricordato Little Tony con la figlia”. E lei gli ha risposto così: “Ci sono amici e artisti che vanno ricordati. Lo faccio sempre con tanto amore”.

Poi Mara Venier, per sottolineare quanto sia profondo il loro legame di amicizia, gli ha detto: “Sei sempre stato il primo a sapere”.

Costanzo le ha poi chiesto dei suoi futuri programmi e della sua salute e lei ha risposto, a proposito di Domenica In: “Se tutto va bene dovrei ritornare a settembre. Non dipende solo da me”.

E poi ha anche aggiunto: “Intanto devo un po’ curarmi. Sono ancora in una situazione molto delicata, dovrò fare dei controlli ogni quattro, cinque giorni. E’ un bel problema questo che mi è capitato”.

Invece, del marito Nicola Carraro ha detto a Costanzo: “Sai che sono riuscita a farlo smettere di fumare”.

E poi Maurizio Costanzo le ha detto: “La conosco da sempre. Ti auguro un’età felice. Spero di rivederti in tv”.

E lei di rimando: “Il mio amico consigliere. Io so che ci sei nella mia vita ricordati”.

Maurizio Costanzo la bacchetta in diretta a Domenica In “Falla finita”

Maurizio Costanzo è intervenuto durante l’ultima puntata di Domenica In quando Mara Venier, ancora reduce dal problema ai denti che le ha causato una lesione ad un nervo facciale, era molto giù di tono e lui per spronarla le ha detto: “Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere”.

E lei, di rimando: “Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”.

E poi, ancora: “Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”.