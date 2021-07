Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset Guenda Goria, diretta le scrive sui social “Io ti … ”

0 SHARES Condividi Tweet

Guenda Goria sta vivendo un’estate davvero magica dopo aver reso pubblica la sua storia d’amore con Mirko un giovane siciliano che sembra aver catturato il suo cuore. Abbiamo avuto modo di conoscerla all’interno del reality il Grande Fratello vip, dove ha preso parte insieme alla madre Maria Teresa Ruta. Per lei è stata questa un’occasione per potersi fare conoscere dal grande pubblico, visto che in realtà non è mai stata un noto personaggio pubblico. Adesso però avendo acquisito una grande popolarità Guenda è molto seguita anche sui vari social network. In questi giorni la figlia di Maria Teresa Ruta pare abbia voluto lanciare un messaggio davvero speciale ad Alessia Marcuzzi. Ma di cosa si tratta?

Guenda Goria su Alessia Marcuzzi

Non tutti forse sanno che in questi giorni Alessia Marcuzzi ha comunicato di essersi separata da Mediaset una notizia che ha lasciato davvero tutti senza parole. In realtà è stata legata a questa azienda per tantissimi anni e l’abbiamo vista al timone di trasmissioni in un certo calibro come Le Iene, il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi e tanti altri. Il legame tra la conduttrice e l’azienda è durato oltre 25 anni ma adesso le cose sembrano essere cambiate Anche se ad oggi non si sa per quale motivo sia avvenuta questa separazione.

Il messaggio di Guenda per Alessia

Ad essere rimasta piuttosto scossa dalla notizia è stata anche lei, Guenda Goria l‘ex gieffina che attraverso Instagram ha comunque voluto mandare un messaggio alla conduttrice.” Qualunque cosa farai noi ti seguiremo. Una donna genuina, sincera e generosa“. Sono state queste nello specifico le parole che Guenda ha utilizzato per poter salutare così la nota conduttrice romana. A queste parole, in realtà Alessia Marcuzzi sembra non avere ancora risposto.

Alessia Marcuzzi il suo futuro Dopo l’addio a Mediaset

Come abbiamo già anticipato, Alessia dalla prossima stagione non lavorerà più in Mediaset almeno per i prossimi anni. Fino a pochi giorni fa l’abbiamo vista al timone del programma Le Iene e adesso una volta finito anche questo impegno, si è concessa qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia. Sui social ha documentato una divertente serata di karaoke e pare che la conduttrice non abbia perso tempo nel dedicare una canzone a tutti i suoi più fedeli ammiratori. “Ve la ricordate Luka di Suzanne Vega? Stasera sono un po’ malinconica e voglio dedicarla a tutti quelli che si sentono un po’ giù”. Questo ancora nello specifico quanto dichiarato da Alessia, la quale adesso sembra essere pronta a dedicarsi a nuovi progetti ma non sicuramente legati a Mediaset.