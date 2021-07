Massimiliano Rosolino lascia tutti a bocca aperta “Mi hanno proposto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimiliano Rosolino è un ex nuotatore e recentemente lo abbiamo visto all’Isola dei famosi come inviato. Pare che per lui sia stata un’esperienza davvero importante, anche se in diverse occasioni è stato protagoniste di gaffe e battibecchi con la conduttrice Ilary Blasi. Insomma, in questi mesi, il noto Rosolino ha cercato di mettere da parte le sue abili qualità da nuotatore, mettendo in mostra quelle di abile “conduttore” e intrattenitore. Adesso, tornato dall’Honduras da qualche settimana, sembra che Rosolino si sia goduto qualche giorno di meritato relax ma abbia anche pensato al suo futuro professionale. Quali saranno i prossimi progetti dell’ex nuotatore? A raccontarlo è stato proprio lui.

Massimiliano Rosolino, relax dopo l’esperienza all’Isola dei famosi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, una volta tornato in Italia, Massimiliano si è dedicato completamente al relax ed alla sua famiglia. Ha riabbracciato la sua compagna Natalia Titova ed anche le sue figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Adesso, a distanza di qualche settimana, l’ex nuotatore ha rilasciato un’intervista molto importante a Gente, parlando così dei suoi prossimi progetti.

Progetti futuri per l’ex nuotatore

“Mi hanno proposto di fare un provino per un film. Si tratta di un cameo che sento nelle mie corde. Mi piacerebbe tuffarmi in questa avventura”. Questo quanto dichiarato dal noto Rosolino. Una cosa quindi sembra essere certa, ovvero che Massimiliano ha deciso di cimentarsi ancora in qualche programma televisivo. In realtà sembra che le sue intenzioni siano quelle di fare l’inviato e l’intervistatore per i giochi olimpici di Tokyo, abbracciando così entrambe le sue passioni ovvero la tv e lo sport.

La confessione sulla moglie

Ad ogni modo, l’ex nuotatore sembra aver approfittato di questa intervista per poter parlare della sua famiglia e nello specifico della moglie che è la nota coreografa e ballerina Natalia Titova.“È una donna speciale, che non ama le smancerie ma sa darsi profondamente per le cose nelle quali crede crede… Ci è bastato un abbraccio per ritrovarci dopo l’Honduras.” Queste le parole dell’ex inviato dell’Isola dei Famosi il quale è anche papà di due splendide bambine ovvero Sofia e Nicole di 10 e 8 anni. Parlando proprio di quest’ultima, sembra che l’ex inviato del famoso reality abbia detto che Vittoria nello specifico ama tanto il ballo. Sofia sembra aver ereditato da lui la passione del nuoto ed ha già partecipato ad una prima gara regionale, ottenendo dei risultati davvero straordinari.