Una voce per Padre Pio, Albano messo in imbarazzo dal pubblico, Mara Venier senza parole

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la trasmissione condotta da Mara Venier e trasmessa da Foggia, “Una voce per padre pio”.

Mara Venier, conclusa la fatica di Domenica In, si è voluta tuffare in quest’altra avventura ricca di ospiti e di emozioni.

Tra i tanti ospiti che sono saliti sul palco insieme a lei, anche Albano, da solo nel primo momento e poi raggiunto da Romina Power.

Ma per Albano non è filato tutto liscio, infatti, ci sono stati alcuni intoppi che hanno creato un po’ di imbarazzo. Vediamo cosa è accaduto.

Albano messo in imbarazzo dal pubblico

Ieri sera sul palco di Una voce per Padre Pio, è andato ospite Albano che ha cantato prima da solo e poi in coppia con Romina Power.

Ma non è andato esattamente tutto liscio perché, mentre Albano cantava “Ci sarà” il pubblico non lo ha seguito come di solito.

Ma non è stato l’unico momento di imbarazzo, infatti Romina Power, raggiunto sul palco, gli ha chiesto: “Come va da queste parti? E il cuore?” e lui: “Bene, bene grazie a Dio” e ha sorriso con un certo imbarazzo.

Ma quando Albano, mentre cantava Ci sarà si è interrotto, come fa sempre, per far continuare il pubblico, nessuno degli spettatori ha cantato e Albano, sorpreso, dispiaciuto ed imbarazzato, ha commentato: “Ma non canta nessuno, Padre Pio così si arrabbia”.

Anche Mara Venier è rimasta interdetta e incredula.

Poi, dopo un po’ , Albano ci ha riprovato ma il risultato non è cambiato e allora lui rivolgendosi ai coristi ha detto loro: “We coristi, date una mano”.

E poi, Romina arrivata alla strofa “Un modo più umano per dirsi…” si è fermata perché tocacva ad Albano che, per tutta risposta, le ha detto: “Mai sentita questa canzone” ma subito dopo: “Ti aaaaamooooo!” e il pubblico li ha applauditi.

I figli di Albano e Romina Power

Ieri ad assistere alla manifestazione non c’erano i figli di Albano e Romina Power Yari, Croste e Romina Junior. Cristel è in attesa del suo terzo figlio che pare sia una femminuccia e, dunque la sua assenza era più che giustificata mentre gli altri, compresi quelli avuti da Loredana Lecciso, Bido e Jasmine erano assenti anche loro.

Albano ama profondamente i suoi figli ma non va esattamente a gonfie vele il rapporto con alcuni di essi, per esempio con Yari, infatti l’estate scorsa, quando Albano pareva intenzionato a sposarsi con Loredana Lecciso pare che Yari si sia opposto con tutte le sue forze tanto da far saltare il matrimonio. Questa è almeno la voce che è circolata anche se è stata smentita dai diretti interessati e dalla stessa Loredana che ha detto che avevano cambiato idea sul matrimonio perchè poteva avere un senso quando i bambini erano piccoli ma adesso non più.