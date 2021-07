Maurizio Costanzo diretto su Flavio Insinna alla conduzione de Il pranzo è servito, “Insinna dovrebbe solo avere più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche settimana Flavio Insinna è al timone di una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano “Il pranzo è servito” condotta da Corrado e poi, negli anni da Davide Mengacci e da Claudio Lippi. Dopo tantissimi anni, questa trasmissione è tornata in onda è ha incontrato il favore e l’affetto sicuramente dei nostalgici che, oggi cinquantenni, hanno vissuto la loro adolescenza con il sottofondo musicale della trasmissione che andava in onda a mezzogiorno e veniva seguita da quegli studenti che erano a casa con l’influenza o per un giorno di riposo da scuola e anche dalle loro mamme, all’epoca, per lo più casalinghe. E’ un tuffo nel passato che scalda il cuore e riporta a gli anni più belli, appunto a quelli dell’adolescenza.

Flavio Insinna giudicato da Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo cura all’interno del settimanale Nuovo una rubrica grazie alla quale dialoga costantemente con i suoi telespettatori che lo amano e lo stimano e, per questo, rivolgono a lui domande e richieste di pareri su personaggi televisivi o su programmi. E Maurizio Costanzo, sempre molto schietto e diretto, prova a rispondere ad ognuno di loro. Qualche giorno fa, un telespettatore ha scritto chiedendo il parere del giornalista, marito di Maria De Filippi su Flavio Insinna e su Il pranzo è servito e gli ha posto la seguente domanda: “Ho visto le prime puntate de Il pranzo è servito, programma che seguivo sempre da giovane, ai tempi in cui lo conduceva Corrado: ecco, immediatamente ho fatto il paragone col passato e devo dire che, per quanto Insinna sia bravo, non è confrontabile con il suo illustre predecessore“.

E Maurizio Costanzo gli ha risposto così

: “È presto per dire se Flavio Insinna sia o no all’altezza del suo ruolo: ha bisogno di adattarsi nelle vesti di conduttore di un programma storico, ma nuovo per lui”.

E poi ha aggiunto: “Non farei paragoni col passato: un tempo i presentatori avevano uno stile diverso, adeguato a un altro pubblico e a un’altra epoca”.

Flavio Insinna e la lite con Antonio Ricci

Qualche anno fa Antonio Ricci, il papà di Striscia la notizia mandò in onda un fuorionda di Flavio Insinna in cui trattava malissimo una concorrente. La cosa creò molto scalpore e pe un po’ di tempo Insinna fu anche allontanato. Oggi, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il giornalista ha chiesto a Insinna se avesse fatto pace con Antonio Ricci, Insinna gli ha risposto: “Vivo a Roma, non mi è capitato di incontrarlo” e poi ha aggiunto: “Sono una persona coscienziosa, devo fare pace con me, con il mio comportamento“.

Quindi ha ammesso le sue responsabilità.