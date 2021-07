Belen nella bufera, partorisce e l’ospedale che la ospita prende una decisione che fa molto discutere

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, la bellissima argentina che ha fatto perdere la testa a Fabrizio Corona e che dopo la rottura, per la seconda volta con l’ex marito Stefano De Martino pareva inconsolabile, ieri ha toccato il cielo con un dito per la nascita della sua bambina, Luna Marie, per lei secondo figlio dopo Santiago avuto dall’ex ballerino di Amici.

Belen, che da quasi un anno sta vivendo una bellissima storia d’amore con il suo compagno Antonino Spinalbanese che è diventato papà per la prima volta, ha avuto un parto naturale ed è nata la bellissima Luna Marie che pesava 2.9Kg.

L’ospedale dove è ricoverata Belen ha disattivato l’ascensore per il piano che portava alla sua stanza

Ieri sono state postate sui social le prime foto della piccolina in braccio alla mamma e in braccio al papà che è al settimo cielo per la felicità.

Ma di foto ne è circolata, sui social, anche un’altra, quella del cartello che era stato messo sulle pareti dell’ospedale nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Giustinianeo di Padova che recitava così “Causa Belen e fino a nuovo ordine …” le ascensori che portano al piano dove è ricoverata Belen sono state disattivate.

Dunque l’intero piano che ospitava Belen era inaccessibile.

Dopo la bufera scatenata da quel cartello, l’ospedale ha rilasciato solo un comunicato di questo tenore: “Ci fa molto piacere che la signora Rodríguez abbia scelto il nostro incantevole Delta per far nascere Luna Marì. Auguriamo alla signora Belén Rodríguez e alla sua famiglia grande serenità prima e dopo il lieto evento”.

Le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Antonino Spinalbanese

Dopo la nascita della piccola, Belen ha postato la prima foto della sua bambina e ha aggiunto la seguente didascalia: “C’è qualcuno che è nato adesso…” mostrando solo il piedino.

C’è stato così un boom di like tra i quali è spuntato anche quello di Stefano De Martino.

Invece, Chiara Maria Mannarino, l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese che qualche tempo fa aveva dichiarato su Spinalbanese: “Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce a infondere alle persone. Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto”, dopo la nascita della bambina ha detto: “Antonino è una persona molto dolce e protettiva. Sono sicura che sarà un bravo papà”.

Anche Fabrizio Corona ha fatto gli auguri a Belen e ha scritto sui social: “Auguri gorda, benvenuta Luna”.