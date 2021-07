Ballando con le stelle, Maria Teresa Ruta dice che …

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Teresa Ruta da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello vip, dove tra l’altro ha ottenuto un grandissimo successo, non si è più fermata. È stata una dei protagonisti di questa quinta edizione del reality di casa Mediaset e adesso si appresta a iniziare nuovi progetti lavorativi. Sembrerebbe, o almeno questa è la notizia diffusa in queste ultime ore, che Maria Teresa Ruta sarà presente nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle 2021. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Maria Teresa Ruta, dopo il Gf Vip nuovi importanti progetti

Maria Teresa Ruta, come abbiamo già avuto modo di anticipare, in queste settimane d’estate sembra si stia godendo qualche giorno di relax senza però tralasciare il suo lavoro. Ha presentato proprio in queste ultime ore un singolo “Mi sveglio ballando“. Questo brano sembra sia stato sponsorizzato anche dalla figlia Guenda Goria e sembra stia già diventando una vera e propria hit di questa estate 2021. In realtà in queste ultime ore si sta tanto parlando di lei come di una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci.

La showgirl presente nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle?

A parlare di questa possibilità di prendere parte al programma di Rai 1, è stata la stessa showgirl, la quale ha rilasciato una intervista a RTL 102.5 news. Ovviamente oltre a confermare il fatto di amare il ballo e di ballare sempre molto volentieri, Maria Teresa Ruta ha ammesso che per lei partecipare al programma di Milly Carlucci sarebbe sicuramente un grande piacere. “È ovvio che mi piacerebbe andare!”. Queste le parole dichiarate da Maria Teresa che di fatto non ha confermato la notizia che la vedrebbe già protagonista del programma, ma non ha nemmeno escluso la possibilità di parteciparvi.

Maria Teresa spiega perché non è stata scelta come opinionista del Gf Vip 6

Nel corso dell’intervista poi, la mamma di Guenda Goria ha voluto anche parlare di un altro tema che in queste settimane è stato parecchio affrontato soprattutto sul web. Maria Teresa Ruta ha così voluto in qualche modo parlare del perché gli autori del Grande Fratello vip non l’abbiano scelta come opinionista della prossima edizione del reality. A quel punto lei avrebbe detto di non essere sicuramente appropriata per quel tipo di ruolo.