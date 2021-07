Maurizio Costanzo “Mi piacerebbe trovare un …” e la De Filippi non reagisce bene

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo è un grande giornalista ma anche conduttore televisivo e radiofonico, autore e regista. Nonostante la sua età, 83 anni il prossimo 28 agosto, non smette di sorprendere le persone a lui care ma anche tutti coloro che da molto tempo lo seguono con costanza ed affetto. Il giornalista infatti ha sorpreso tutti anche quando alcune settimane fa ha annunciato quello che sarà il suo nuovo ruolo nella Roma. Costanzo sarà il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione dell’amatissimo club giallorosso. Una notizia che però la moglie Maria De Filippi non ha accolto con molto entusiasmo, e a raccontarlo è stata la stessa presentatrice nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Il nuovo lavoro di Maurizio Costanzo alla Roma

Maurzio Costanzo è un uomo di successo che da molti anni intrattiene il pubblico a casa con diverse trasmissioni televisive e radiofoniche ,ma non solo. E’ un uomo di cultura amato anche per la sincerità con la quale è solita esprimere i suoi pensieri. Alcune settimane fa ha annunciato l’ingresso, per la prossima stagione calcistica, nella società della Roma come responsabile di strategie della comunicazione. E proprio recentemente ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha raccontato quelle che sono le sue intenzioni esprimendo allo stesso tempo tutta la sua felicità per questo nuovo lavoro. “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”, queste le parole espresse da Costanzo il quale ha poi proseguito affermando che la prima cosa che vorrà fare sarà quella di far nascere un buon rapporto tra Roma e il nuovo mister Mourinho.

L’obiettivo di Costanzo alla Roma

Maurizio Costanzo responsabile della comunicazione della Roma. Una notizia questa che ha lasciato davvero senza parole molte persone ma che allo stesso tempo ha riempito di gioia il cuore di tutti i tifosi romani che apprezzano il giornalista. Proprio nel corso dell’intervista Costanzo ha rivelato che uno dei suoi obiettivi è quello di lavorare sui tifosi della Roma. “Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma”, queste le sue parole.

La reazione di Maria De Filippi

Ma, come ha reagito Maria De Filippi alla notizia? A rivelarlo è stata la stessa presentatrice nel corso dell’intervista concessa al settimanale Oggi. “Quando me lo ha annunciato mi è preso un colpo, perché io, quando si tratta di lui, vado subito in modalità protettiva. Già vedevo scenari complicati, pressioni o stress inutili. Invece sono arrivata a invidiarlo”, queste le sue parole. La De Filippi ha anche raccontato che il marito si diverte molto e che quando la sera torna a casa è molto felice e trascorre diverse ore a parlare con il figlio.