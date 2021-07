Heather Parisi durissimo attacco e fuori di sé dice: “C’è chi vive di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi è una ballerina fantastica che negli anni ci ha abituati alla sua schiettezza e sincerità. Amica Nemica da sempre di Lorella Cuccarini, ormai pare che i rapporti tra le due si siano completamente deteriorati e spesso, quando la Cuccarini scrive qualcosa sui social accade che la Parisi, senza fare riferimento a lei, le lanci delle frecciatine abbastanza velenose.

Heather Parisi si schiera contro i vaccini

Heather Parisi ha espresso il suo pensiero che è contro il vaccino per la pandemia da covid e ha spesso parlato sui social di come lei la pensi e della decisione per sè e per la sua famiglia di non vaccinarsi.

Qualche giorno fa la Parisi aveva scritto così sulla situazione dei vaccini in Israele: “Dati ufficiali del ministero della salute in Israele relativi ai nuovi casi Covid-19 che mettono a confronto vaccinati e non. Numeri che dovrebbero far riflettere tutti coloro che vivono di sprezzanti certezze e pretendono di imporle a tutti”.

Heater Parisi contro il post di Lorella Cuccarini

Dopo la morte improvvisa e dolorosissima di Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini che con lei aveva avuto uno scontro per motivi di lavoro tanto che le aveva scritto sui social: “Non ti ho vista per trent’anni, spero di non vederti per altri 30” aveva espresso tutto il suo dolore per la sua mancanza e la Parisi l’aveva attaccata con molta durezza dicendo sui social, ma senza fare mai riferimento espresso a lei: “Incredibile il potere della morte di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.

Heather Parisi in vacanza commenta: “Meraviglioso”

Heather Parisi, come tantissime altre persone, è in vacanza e, sempre molto attiva suoi social, ha postato alcune foto in compagnia, come al solito, della sua famiglia e ha commentato così i vari scatti che la riprendono in località bellissime: “Posto meraviglioso”.

Heather Parisi, che ha scelto di non scrivere nulla sulla morte della Carrà, ha solo postato una foto che la ritrae con un viso molto triste e ha scritto così senza fare alcun riferimento: ” … in questa occasione l’ho fatto per una ragione in più, un patto e una promessa: quella di mantenere ‘nostro’ ciò che è stato ‘nostro’. E se la gente non capisce?… ce ne faremo una ragione. In silenzio spesso si dice di più che con mille parole”.

E a chi l’ha attaccata per non aver scritto nulla sua morte della Carrà, lei ha risposto così: ”E’ contro la mia natura ‘to mourn’ pubblicamente … Non l’ho mai fatto, neppure quando sono mancati gli affetti di famiglia. Credo faccia parte della mentalità di noi americani, che siamo molto diversi in questo dal carattere Latino”.