Anna Falchi senza mezzi termini: «Dopo tanti anni che voi … »

Anna Falchi sta vivendo un momento d’oro, televisivamente parlando. Infatti, terminata l’avventura del programma «C’è tempo per…», ha iniziato con Beppe Convertini «Uno Weekend» su Rai uno mentre da settembre condurrà, al posto di Giancarlo Magalli e insieme a Salvo Sottile I fatti vostri. La coppia Falchi Convertini funziona benissimo e lei ha tenuto a precisare, oltre che Beppe Convertini è una persona meravigliosa, che la Rai per «Uno Weekend» l’ha voluta perché l’estate scorsa aveva funzionato la coppia Anna Falchi Beppe Convertini e non solo lei. Questa è stata una grandissima manifestazione di rispetto da parte di Anna Falchi nei confronti del collega che Convertini ricambia sempre, infatti, il rapporto tra loro due è fatto di grande complicità.

Anna Falchi ha rivelato “Io non lo farei mai”

Anna Falchi in trasmissione con Beppe Convertini ha parlato di come si apparecchia la tavola e ha detto un suo pensiero: «Mi piace curare la tavola: anche quando devo organizzare una cenetta al volo ci tengo ad apparecchiare bene. Per esempio, non mangerei mai con i tovaglioli di carta e le posate di plastica».

Anna Falchi e la vita con il suo compagno

Anna Falchi vive con il suo compagno Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa, dal 2009.

E ha rivelato al settimanale Confidenze: «C’è voluto un anno prima che sbocciasse l’amore e da quel momento non ci siamo più lasciati. Ho vissuto tutte le fasi della sua carriera. Si è sempre occupato di politica, che richiede una grande passione. Non abbiamo mai litigato pesantemente».

E poi ha anche svelato: “Quando l’ho conosciuto ero incinta”.

Anna Falchi ha cominciato da poco a convivere con il suo compagno e ha rivelato così: “Da poco è iniziata la convivenza con il mio compagno, dopo dieci anni di rodaggio”. E poi ha aggiunto: “Sta andando benissimo, siamo entrambi molto impegnati, siamo molto liberi e indipendenti”.

E poi ha anche spiegato: “Il lockdown ci ha costretto a stare forzatamente lontani, è stata una bella prova. Abbiamo sofferto di solitudine, mancanze, abbiamo pensato non dovesse succedere più. Adesso è bello incontrarsi a casa”.

Anna Falchi ha anche parlato degli inizi della sua storia d’amore e ha detto: “La mia bambina aveva solo 4 mesi. Andai a fare un film in Bulgaria, stavo lì da sola, soffrivo moltissimo di cervicale e lui era in grado di farmi dei massaggini particolari e mi dava incredibilmente sollievo. Dovetti partire per lavorare, un giorno tornando dal set, arrivando in albergo, trovai un bigliettino scritto da lui, con la pomata che usava per farmi i massaggi. Quando ho chiamato l’ascensore l’ho trovato dentro l’ascensore. Era venuto a trovarmi, facendomi una bellissima sorpresa“.

Anna Falchi, a proposito della conduzione de I fatti Vostri ha detto: “Un colpo di scena, lo riassumo così. Dopo tanti anni che vi siete fatti i fatti miei, ora sarò io a farmi i fatti vostri. Io sono vivace, esuberante, faccio questo lavoro come facessi qualunque altro lavoro, con professionalità, passione, voglia di intrattenere con leggerezza ed eleganza, in questa nuova sfida con Salvo Sottile, grandissimo professionista, ed io sono una sua grandissima fan. Sono molto felice di poter lavorare con lui”.