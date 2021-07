Sonia Bruganelli, sui social mostra tutta la sua preoccupazione “ma quanto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis sta per iniziare un’avventura per lei nuova: sta per cimentarsi nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip. E’ stato il conduttore Alfonso Signorini a volerla dopo che lei aveva chiesto di far entrare come concorrente nella casa il figlio Davide, da sempre grandissimo appassionato del programma. Ma, poichè il ragazzo non è ancora 18enne, Signorini ha pensato che comunque un componente della famiglia Bonolis sarebbe dovuto esserci e così ha proposto alla Bruganelli il ruolo di opinionista che lei ha accettato molto volentieri.

Paolo Bonolis, scherzando, ha detto che guarderà la moglie in tv solo se in quei giorni non ci sarà alcuna partita di calcio e le ha raccomandato, come ha riferito lei stessa, di non litigare con nessuno.

Sonia Bruganelli è preoccupata per la durata del programma

Lunedì 13 settembre 2021 inizierà una nuova edizione de Il grande fratello vip sempre su canale 5, condotto, anche per quest’anno, da Alfonso Signorini.

L’edizione dell’anno scorso durò diversi mesi e anche per quest’anno il progetto dovrebbe essere lo stesso, si parla addirittura di una durata che dovrebbe andare dagli 8 ai 10 mesi e, se così fosse, sarebbe l’edizione, fino ad ora, più lunga.

Questa, che fino a poco tempo fa era solo una voce, sarebbe stata confermata da Sonia Bruganelli che ha condiviso sul suo account Instagram una fotografia dove la si vede a cena con Alfonso Signorini e come didascalia una domanda che si è posta la stessa Bruganelli: “Più che altro: quanto dura?”.

L’edizione scorsa, che è durata sei mesi ed è stata vinta da Tommaso Zorzi, era stata la più lunga fino a quel momento.

Oltre a Sonia Bruganelli ci sarà come opinionista Adriana Volpe.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

L’edizione di quest’anno del grande fratello vip ha già il suo cast al completo e, se come conduttore si sa che ci sarà ancora Alfonso Signorini e come opinionista Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, per quanto riguarda i concorrenti ci sono alcuni nomi che stanno già incuriosendo parecchio il pubblico anche se di ufficiale non c’è ancora nulla.

Le voci insistenti, però, che girano da tempo sostengono che i concorrenti ormai arruolati sarebbero: l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Jo Squillo e l’ex compagno di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi. E poi c’è un altro nome che ha citato il blog di Davide Maggio e cioè Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani.