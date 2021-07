Giulia De Lellis accusata di non aver fatto il vaccino, posta una foto su una barella e dice “Dopo mi sono sentita male e mi hanno fatto una flebo”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis è un’influencer seguitissima che aggiorna costantemente i suoi follower di ciò che le accade di bello e di brutto. Lei ha voluto raccontare, per esempio sui social del problema che l’affligge da diversi anni e cioè l’acne e non ha avuto remore nel mostrarsi in scatti poi postati dove, senza trucco si vede molto bene quanto la sua pelle sua interessata dall’acne. In ogni caso resta una bellissima ragazza e questo suo essere così vera la fa piacere ancora di più. Un’altra verità che la riguarda è quella dell’ansia che lei non nasconde. E’ una ragazza molto sensibile e, spesso, è assalita dall’ansia come lei stessa, in più occasioni, ha detto. E proprio quando ha deciso di vaccinarsi che è ha vissuto un momento molto difficile.

Giulia De Lellis posta una foto su una barella e dice “non sono stata bene”

In tanti l’hanno accusata di non aver fatto il vaccino perché, a parere di tanta gente, se non mostri sui social la foto mentre ti stanno somministrando il vaccino significa che non lo hai fatto.

E, invece, la De Lellis dopo che è stata accusata di non averlo fatto ha scritto così sui social postando anche una fotografia che la mostra su una barella: “Vi volevo dare una notizia molto importante il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, che suda e anche se non si fa la foto. Poi funziona… spero che funzioni, cioè è reale anche se non scatti una foto. Io mi sono proprio dimenticata, non c’ho proprio pensato… non era una mia necessità in quel momento anche se ci ha pensato una str*nza di un’amica che in quel momento era lì insieme a me perché abbiamo prenotato insieme tra l’altro foto anche imbarazzante ma io non c’ho pensato, io avevo l’ansia, invidio chi va lì raggiante… io ero preoccupatissima non vi nascondo la mia ansia nel fare sta cosa, tutti i vaccini mi creano ansia, mi fa spavento un farmaco quindi… e quindi non ho fatto la foto, però vi giuro mi sono vaccinata, non sono stata neanche bene… mi hanno fatto una flebo. Dovrei avere qualche segno. Un po’ di ansia la comprendo la paura è normale, ma è una cosa che bisogna fare per bloccare questo virus che continua a disturbare la nostra vita“.

Giulia De Lellis scrive un messaggio per i non vax

Giulia De Lellis, sempre sui social, ha scritto poi un messaggio per inon vax: “Voglio dire ai no vax o alle persone fuori di testa che dicono che mento sulla mia vaccinazione che non ho alcun problema a dire la verità. Lo mostro e lo racconto perché voglio dare il buon esempio, adesso sto benissimo anche se sto perdendo un po’ troppi capelli”.