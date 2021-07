Stefania Orlando, Andrea Roncato al veleno la umilia: “In 20 anni ha venduto solo materassi”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando e Andrea Roncato sono stati, per alcuni anni, marito e moglie e poi il loro matrimonio è finito anche se le vere motivazioni non si sono mai sapute. Alcuni hanno accennato ai problemi di droga che lui aveva avuto in passato, altri hanno sostenuto che il matrimonio sia finito perchè lei si era innamorata di un altro uomo.

In ogni caso, oggi ognuno dei due ha un’altra vita molto felice ma l’astio tra i due non è mai finito ed è tornato ad acutizzarsi dopo che Stefania Orlando è stata concorrente nella casa del grande fratello vip.

Vediamo cosa è accaduto.

Andrea Roncato umilia la ex moglie Stefania Orlano “negli ultimi 20 anni ha solo venduto materassi”

Andrea Roncato ha ancora il dente avvelenato contro la ex moglie Stefania Orlando che oggi, 54enne, si è rifatta una vita e così ha detto di lei in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Ma quale curriculum… In 20 anni ha venduto solo materassi!”.

Andrea Roncato, che oggi ha 74 anni, ha usato parole davvero molto forti per la Orlando che è stata sua moglie dal 1997 al 1999.

Lui ha sempre sostenuto che sia stata lei a decidere di finire il matrimonio e ha detto: “Se n’è andata di casa perchè si era innamorata di un altro uomo”. La Orlando oggi è moglie felice di Simone Gianlorenzi, che ha sposato due anni fa, a luglio 2019.

Roncato ha dichiarato: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”.

Ma le cose non stanno affatto così perchè la Orlando ha lavorato a I fatti vostri a Piazza Grande, Telethon, Il lotto alle otto, Girofestival, Uno di Noi, Cantagiro, Buon Pomeriggio, Dritto e Rovescio. E poi spesso è andata come opinionista a La vita in diretta con Alberto Matano e anche le televendite ma non solo quelle.

Tra l’altro, a settembre sarà una dei concorrenti del programma della Rai di Carlo Conti, Tale e quale show.

Andrea Roncato “L’attore non deve fare l’influencer”

Andrea Roncato, recentemente, ha rilasciato un’intervista a Today e ha detto: “Noi attori siamo fragili. Anche una persona che ti chiede un selfie è sempre un modo per farti sentire importante. Sono le persone che ti vogliono bene, il pubblico che ti manda un messaggio su Instagram a farti sentire qualcuno. Se non ci fossero queste cose, noi chi siamo?”.

E poi ha aggiunto: “L’attore deve essere attore. L’influencer non sarà mai attore, è una persona che mostra se stesso per fare in modo che la gente si innamori di lui. Questo lo consiglio ai giovani: non limitatevi a mostrare il vostro corpo o a fare reality dove parlate di vostro nonno, di vostro padre o di chi vi innamorate, ma cominciate a far vedere anche quello che sapete fare“.