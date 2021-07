Madame attaccata sui social: «Ancora parli?», il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Madame è una bravissima cantante che, però, spesso, finisce nella bufera che si scatena sui social per alcune sue dichiarazioni. Non è la prima volta che viene duramente attaccata. Vediamo cosa è accaduto qualche giorno fa.

Madame nella bufera, scrive un post e le rispondono “Ancora parli?”

Madame che è molto attiva sui social e qualche giorno fa ha scritto così: “Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore».

E poi ha continuato: «Ovviamente ce l’ho già, “farò” inteso come in futuro sarà di tutti. Purtroppo, involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi». E, infine conclude così: «Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime”.

Il popolo del web l’ha attaccata e le ha risposto così: «Cara madame, non si tratta di un timore involontario, ma del fatto che devo aver paura di uscire di casa perché potrei essere stuprata. Nessuno vuole il tuo elogio, quindi puoi anche buttarlo nel cesso».

Ma anche le scrivono così: «Madame il terrore è involontario o è dovuto da anni di oppressione sistematica che continua ogni giorno e che mette in pericolo le donne in ogni parte della loro vita?».

E c’è poi qualcuno che ha anche esagerato nei commenti: «Madame, lurida pazza, ca..o elogi gli uomini che già sono esaltati di loro. Ma ti prego».

Per fortuna c’è anche chi si è schierato dalla sua parte: «Elogiare gli uomini (per il minimo sindacale) non è mica la regola da che mondo è mondo, e non è mica per quello che noi mesdames dobbiamo correre a doppia velocità oggi. Avevamo proprio bisogno di questo atto di coraggio di Madame: bravissima, ardita, controcorrente. Applausi» e anche: “Elogia gli uomini come molte volte vengono elogiate le donne. Perché dire ‘viva le donne va bene’ e dire ‘viva gli uomini’ no?”

Madame e la polemica sull’acquisto dei suoi dischi

Qualche mese fa, Madame era stata di nuovo travolta dalla bufera per aver scritto suo social così: “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto».

E poi: «Io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni».

Anche in quel caso l’avevano tanto attaccata e qualcuno l’aveva, invece, difesa.