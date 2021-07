Al Bano parole dolorose sulla fine del suo matrimonio “Quando Romina se ne è andata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Bano e Romina Power sono una delle coppie artistiche più amate e seguite al mondo. Il loro grande successo infatti non è legato solamente all’Italia ma anche a tanti altri Paesi dove i due hanno moltissimi fan. Romina e Al Bano sono stati, e continuano ad essere, una brillante coppia sul palco ma per tanti anni lo sono stati anche nella vita privata. Dal loro grande amore sono nati quattro figli ma ad un certo punto, esattamente nel 1996, la Power ha deciso di proseguire la propria vita da sola. Come ha reagito Al Bano a questa decisione? Dopo tanti anni l’artista è tornato a parlarne.

La separazione tra Al Bano e Romina Power

Quello tra Al Bano e Romina Power è stato un grande amore durato molti anni e dal quale sono nati quattro figli. La coppia si è trovata ad attraversare momenti molto belli ma anche momenti molto difficili, soprattutto in seguito all’improvvisa e ancora oggi misteriosa scomparsa della figlia Ylenia all’età di soli 23 anni. Nel corso di una recente intervista rilasciata da Al Bano insieme all’attuale compagna Loredana Lecciso al giornale on line Oggi.it ecco che l’artista è tornato a parlare anche dell’ex moglie ovvero la famosissima Romina Power. Nello specifico la giornalista sembrerebbe aver posto al cantante delle domande relative alla fine del matrimonio con la Power. E a proposito di ciò Al Bano ha confessato “Romina nel 1996 ha scelto la sua vita. Se ne è andata. Tutti pensavano che non avrei mai potuto rifarmi una vita, io invece me la sono rifatta e ne sono orgoglioso…”.

L’amore per Loredana Lecciso

In seguito alla fine del matrimonio con Romina Power, Al Bano ha ritrovato la felicità al fianco della bella Loredana Lecciso e dalla loro unione sono nati due splendidi figli ovvero Yasmin nata nel 2001 e Albano Junior nato l’anno successivo, nel 2002. In questi anni si sono trovati spesso al centro del gossip, più volte si è parlato di presunte crisi di coppia ma nonostante ciò i due hanno continuato ad essere uniti. Nel corso dell’intervista che la coppia ha rilasciato al giornale on-line Oggi.it Al Bano ha espresso delle bellissime parole nei confronti della sua compagna.

Le belle parole per la compagna

Nel corso dell’intervista la presentatrice ha chiesto ad Al Bano di elencare un pregio e un difetto della compagna. A tal proposito ecco che l’artista ha rivelato che ciò che più di tutto apprezza è proprio la sua esposizione mediatica a proposito della quale ha rivelato “La gente ha pensato che ci fosse persino la mia regia, dietro. Davvero non me ne capacito…”. Ma non solo, Al Bano parlando di Loredana Lecciso ha affermato “È una donna molto intelligente. Ha un’intelligenza superiore…”. L’intervista si è poi conclusa con una domanda su un possibile futuro matrimonio tra i due. Domanda alla quale Al Bano ha risposto affermando di essere felici così per come sono. Alle parole del cantante sono poi seguite quelle della Lecciso la quale a proposito del matrimonio ha dichiarato “Ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Al Bano e lui con me…”.