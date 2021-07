Orietta Berti rivela cosa le sta succedendo “All’improvviso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti è stata soprannominata la regina dell’estate 2021 grazie al grande successo ottenuto con il brano ‘Mille’ cantato insieme a due famosi artisti ovvero Fedez e Achille Lauro. La donna però alcuni mesi fa si è trovata ad attraversare dei momenti non proprio belli dovuti al fatto di aver contratto il covid. Nonostante sia trascorso qualche mese vi sono però dei sintomi ancora presenti e davvero insopportabili motivo per il quale l’artista ha voluto lanciare un appello a tutti, soprattutto ai giovani. Ma, quali sono state le sue parole?

Orietta Berti e il covid

Così come tanti altri artisti anche Orietta Berti qualche mese fa ha contratto il covid insieme al marito. L’artista si è quindi trovata ad attraversare alcuni momenti di difficoltà e ancora oggi a distanza di qualche mese continua a dover fare i conti con la comparsa di alcuni sintomi. Nello specifico la Berti ha rivelato di avvertire spesso dei forti dolori alla schiena. A proposito di tali dolori alla schiena la donna ha raccontato di aver fatto diverse TAC e risonanze magnetiche e di avere poi saputo dai medici che questi altro non sono che le brutte conseguenze del covid. Questi dolori quindi tenderanno a scomparire con il tempo ed è ciò che la Berti si augura in quanto, ha precisato “le fitte arrivano all’improvviso e mi costringono a sedermi e ad aspettare che passino”.

Il successo con Mille

In seguito alla pubblicazione del brano ‘Mille’ insieme a Fedez ed Achille Lauro sono molti i giovani che si sono avvicinati alla famosa artista. La stessa Orietta Berti ha infatti rivelato, nel corso dell’intervista, che tanti hanno iniziato a seguirla dopo Sanremo e dopo la pubblicazione del brano citato in precedenza. E a proposito di Fedez e Achille Lauro ecco che Orietta Berti ha rivelato di averli conosciuti personalmente a Sanremo. L’artista ha raccontato che è stato proprio Fedez a dirle di avere una canzone estiva perfetta per lei. E quando ha scoperto che al brano avrebbe collaborato anche Achille Lauro la donna ha rivelato di aver esultato e di avere affermato “Bene, abbiamo fatto un terno al lotto”.

L’appello ai giovani

Ma Orietta Berti nel corso dell’intervista ha voluto soprattutto lanciare un appello a tutti i giovani chiedendo loro di vaccinarsi. “Cari amici, posso darvi un consiglio? Vaccinatevi, perché con il vaccino staremo tutti più sicuri e potremo andare… a mille”, queste le parole espresse dall’artista che proprio il prossimo 3 agosto riceverà la prima e unica dose del vaccino.