Marco Bocci e Laura Chiatti in crisi, “Lui è andato via di casa”

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Chiatti e Marco Bocci in questi anni hanno fatto sognare i loro fan grazie al loro amore e alla passione che li ha sempre uniti. Oggi però qualcosa sembrerebbe essere cambiata, e nello specifico sembrerebbe che i due attori stiano attraversando un momento di profonda crisi. Ma, per quale motivo?

L’amore tra Marco Bocci e Laura Chiatti

Quello tra Marco Bocci e Laura Chiatti è stato un vero e proprio colpo di fulmine a seguito del quale la coppia, dopo soli sei mesi di fidanzamento, ha deciso di convolare a nozze il 5 luglio del 2014. Dal loro grande amore sono nati due splendidi bambini. Enea il primogenito nato nel 2015 e Pablo nato invece l’anno successivo e quindi nel 2016. In questi anni la coppia di attori ha sempre dimostrato di essere felice, innamorata ed affiatata. Ma negli ultimi mesi qualcosa sembrerebbe essere cambiata.

La presunta crisi

Secondo alcune indiscrezioni Laura Chiatti e il marito Marco Bocci starebbero affrontando un periodo non del tutto roseo. Più nello specifico sembrerebbe che la coppia stia attraversando una pesante crisi che tenderebbe a peggiorare ogni giorno sempre di più. Addirittura, secondo alcuni rumors, proprio Bocci avrebbe lasciato da circa 3 mesi la casa in Umbria in cui viveva insieme alla moglie e i loro due bambini. A rivelarlo sarebbe stata un’amica della Chiatti la quale al settimanale Nuovo avrebbe nello specifico rivelato “Che io sappia fanno da tempo vite separate”. L’amica dell’attrice avrebbe inoltre precisato che Bocci avrebbe deciso di trasferirsi altrove in attesa di capire cosa fare.

I motivi

Quello che in tanti si stanno adesso domandando è quali siano i motivi di tale crisi. In realtà questi non sembrerebbero essere al momento chiari, ma secondo alcune indiscrezioni tali motivi sarebbero legati all’eccessiva gelosia dell’attrice. Un aspetto del suo carattere che la donna non ha mai nascosto ma che di recente sembrerebbe essersi accentuato di più a causa di un rapporto speciale instaurato dal marito con una collega sul set di un film. La complicità tra Bocci e la collega avrebbe infastidito molto la Chiatti al punto tale da causare una forte scenata di gelosia. Da questa poi sarebbero nati una serie di litigi e di incomprensioni a causa dei quali la coppia si sarebbe allontanata ogni giorno sempre di più. Al momento i due hanno scelto di non intervenire sulla questione né confermando e neppure smettendo.