Panariello e Pieraccioni terribile lite, Carlo Conti racconta i dettagli

Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Carlo Conti, tutti e tre toscani sono amici da sempre, da quando ragazzini muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo. Sono cresciuti, hanno sfondato e sono rimasti amici inseparabili. Ognuno c’è nella vita dell’altro, in ogni momento sia quelli belli che quelli spiacevoli, fino a quelli importanti.

Insieme hanno portato per tutta Italia uno spettacolo bellissimo che ha fatto il pieno in ogni teatro in cui l’hanno presentato. Ma ad un certo punto della loro vita, proprio quando erano in giro con questo spettacolo, è accaduto qualcosa che mai prima si era verificato.

Due di loro e cioè Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello hanno litigato e per un po’ i rapporti si sono incrinati. Ma questa tensione è durata poco perché presto i due sono riusciti a sanare le incomprensioni e a tornare più amici di prima.

Vediamo cosa è accaduto raccontato da Carlo Conti.

La lite tra Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello

Carlo Conti, Leonardi Pieraccioni e Giorgio Panariello sono amici da quasi 40 anni e il loro legame è profondo e sincero.

Carlo Conti ama raccontare quello che per lui è il simbolo della sua amicizia con Leonardo Pieraccioni: “Io e lui che camminiamo con i nostri figli sulle spalle, Matteo e Martina. E’ un’istantanea bellissima, l’ha scattata mia moglie Francesca due anni fa”.

Carlo Conti ha descritto cosa è accaduto tra Pieraccioni e Pannariello in occasione di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera così: “Nell’ultimo tour tra loro ci fu un’incomprensione.

Roba da fuoriclasse, come se avessi tirato la palla in area mentre erano lì insieme.”

Carlo Conti ha detto a Giorgio Panariello che il fratello era morto

Giorgio Panariello, durante l’ultima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier andò ospite da lei e raccontò come Carlo Conti gli aveva detto che il fratello Franco era morto.

Carlo Conti, invece, ha raccontato: “Chiamarono me perché non avevano contatti con lui. Fino all’ultimo sperai che il Francesco di cui parlavano le forze dell’ordine non fosse il Franco che conoscevamo noi. Quando Giorgio mi confermò che il nome all’anagrafe era Francesco mi si gelò il sangue e dovetti dargli la notizia”.

Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni sono amici inseparabili e le vicende della vita non hanno per nulla rovinato il loro rapporto che, dagli stessi protagonisti, è definito fraterno.