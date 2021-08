Aurora Ramazzotti una furia sui social “Se non succede qualcosa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è molto attiva sui social dove giorno dopo giorno è solita raccontare momenti della sua vita privata e lavorativa. E questo le ha permesso di instaurare con i suoi follower un rapporto davvero speciale. Proprio di recente la giovane ha raccontato la disavventura vissuta all’aeroporto di Malpensa prima della partenza per Ibiza. Ma esattamente, cosa le è successo?

Aurora Ramazzotti in vacanza ad Ibiza con le amiche

L’estate è la stagione del divertimento e della spensieratezza oltre che il periodo dell’anno ideale per concedersi una rilassante vacanza in compagnia del partner o degli amici più cari. Proprio Aurora Ramazzotti è infatti partita per Ibiza insieme a tre delle sue amiche più care ovvero Enrica Tacchi, Ludovica Ajelli e la famosa Paola Di Benedetti. La figlia di Eros e Michelle ha però raccontato tramite social la disavventura di cui è stata protagonista proprio all’inizio del suo viaggio. La ragazza, partita dall’aeroporto di Malpensa, si è trovata a dover attendere diverse ore prima di poter partire. Infatti il suo volo sarebbe partito con 6 ore di ritardo circa per colpa di alcuni passeggeri. Questi infatti avrebbero prima imbarcato i propri bagagli ma successivamente non si sarebbero poi presentati all’imbarco. I passeggeri dopo un po’ sono stati invitati a scendere dall’aereo e addirittura, nell’attesa, sarebbe stato modificato anche l’equipaggio presente a bordo. Dopo diverse ore di attesa sono finalmente riusciti a partire.

La vita privata di Aurora Ramazzotti

Aurora ha quindi deciso, in questa estate 2021, di concedersi una rilassante e divertente vacanza in compagnia delle amiche allontanandosi per qualche giorno dal fidanzato al quale è molto legata. La stessa Aurora infatti ha rivelato che quello che prova per Goffredo Cerza è un grande amore, il suo primo grande amore. Per lui infatti ha sempre espresso delle bellissime parole ricche d’amore.

Le belle parole per il fidanzato Goffredo Cerza

“Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima”, queste le parole espresse nello specifico dalla figlia di Eros Ramazzotti e MichelleHunziker la quale ha confessato inoltre che Goffredo rappresenta per lei la sua vera grande storia d’amore. “Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose”.