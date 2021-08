Carolyn Smith sui social “Grazie a Simona Ventura …”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith in attesa di tornare su Rai Uno nel celebre programma condotto da Milly Carlucci, ovvero ‘Ballando con le stelle’, si sta godendo le vacanze estive in compagnia degli affetti più cari e degli amici più intimi. E proprio nelle scorse ore ha condiviso sui social una fotografia in compagnia di Simona Ventura scrivendo sotto al post delle bellissime parole per la celebre presentatrice e per il compagno ringraziandoli per i fantastici momenti trascorsi insieme.

Carolyn Smith in compagnia di Simona Ventura

Carolyn Smith è una celebre ballerina ma anche coreografa e personaggio televisivo da diverso tempo ormai presente in televisione nel talent show di Rai 1 ovvero Ballando con le Stelle. All’interno di tale programma svolge il ruolo di presidente di giuria e proprio grazie alla sua simpatia è riuscita ad entrare nel cuore di moltissime persone. Le stesse che giorno dopo giorno la seguono con costanza ed affetto sui social dove è solita condividere video ed immagini della sua vita privata. Proprio nelle scorse ore la Smith ha condiviso su Instagram una bellissima fotografia in compagnia di Simona Ventura. Nella fotografia in questione le due donne appaiono sorridenti e felici, e non sono mancate neppure le belle parole per la presentatrice e il compagno Giovanni Terzi.

Il post su Instagram

Carolyn Smith non ha perso l’occasione per condividere con i suoi numerosi e fedeli followers uno dei momenti trascorsi in compagnia della Ventura e del compagno. Una bellissima fotografia scattata presso il Grand Hotel di Rimini, dalla terrazza de La Dolce Vita. “Good morning! Uno delle cose più belle è svegliarsi con un sorriso sul viso, avere amici veri attorno e sentirsi la felicità dentro”, queste le parole scritte da Carolyn Smith come didascalia alla foto postata sui social.

Le belle parole per Simona Ventura e Giovanni Terzi

Non sono poi mancate le belle parole per Simona Ventura e per il compagno Giovanni Terzi. La coreografa ha nello specifico scritto “Grazie a Simona Ventura, Giovanni Terzi e famiglia per una giornata piena di emozione che per me impagabile. Thank you from my heart!”. In tanti hanno lasciato un mi piace e commentato la fotografia che Carolyn Smith ha condiviso sui social. Tra questi anche la celebre attrice Patrizia Pellegrino. La donna ha scritto per la Smith delle parole molto dolci e ricche di affetto. “Meriti i sorrisi sempre perché sei una Donna speciale”, queste le parole della Pellegrino.