Gianni Sperti decide di svelare i motivi di una decisione importante che prese anni fa …

Conosciamo tutti Gianni Sperti per essere il noto opinionista di Uomini e donne, oltre che un ballerino che negli anni 90 ha fatto tanta televisione. Sappiamo anche che per diverso tempo è stato sposato con una nota showgirl e conduttrice italiana, ovvero Paola Barale. Ad ogni modo, è stato uno dei personaggi più amati della televisione italiana e l’abbiamo visto per tantissimi anni anche a Buona domenica.

Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino

Come già abbiamo visto infatti, la sua carriera è iniziata come ballerino, attività che poi ad un certo punto sembra aver lasciato. In molti in tutti questi anni si sono chiesti per quale motivo Gianni avesse così di punto in bianco lasciato la sua professione da ballerino, ma sostanzialmente l’opinionista di Uomini e Donne non ha mai dato alcuna spiegazione, almeno fino ad oggi. Ha esordito come ballerino infatti nel corpo di ballo di Buona domenica ed è rimasto in questa trasmissione per tantissimo tempo. Poi ad un certo punto l’addio.

L’esordio a Buona Domenica come ballerino, poi la fine di un sogno

A distanza di tantissimo tempo Gianni Sperti ho voluto però spiegare le motivazioni che lo hanno portato a lasciare la danza che è stata data sempre la sua più grande passione. “Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore”. Sono state queste le parole dichiarate da Gianni Sperti che a distanza di tanti anni ha voluto così iniziare a rendere partecipi tutti i suoi fan e far capire loro perché effettivamente ha abbandonato la danza.

Perché Gianni ha abbandonato la danza? Le sue parole

A quanto pare però il noto opinionista di Uomini e Donne, nonostante abbia avuto da sempre una grande passione per la danza, ha vissuto anche dei momenti di scoraggiamento negli anni in cui ha svolto la professione di ballerino. Sembra che infatti Gianni abbia vissuto la competitività con alcuni colleghi in modo piuttosto negativo. Sembrerebbe che soprattutto non abbia mai vissuto serenamente in questo mondo che è quello della danza e per questo motivo avrebbe preso una decisione molto importante per la sua vita, ovvero quella di cimentarsi in questo mondo che è quello dello spettacolo.