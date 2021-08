Adriana Volpe il marito Roberto ha deciso che …

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe è sicuramente una conduttrice di grande successo la quale abbiamo imparato a conoscerla meglio, durante la sua partecipazione al Grande Fratello vip. È stato proprio in quella circostanza che sembrava che la sua storia d’amore con Roberto Parli andasse piuttosto bene. I due infatti erano sposati da diverso tempo e sembrava che il loro amore fosse davvero molto solido e forte. Ma cosa è accaduto dopo?

Adriana Volpe e Roberto Parli, la fine del loro matrimonio

Questo però ha iniziato a vacillare proprio subito dopo il reality o per meglio dire anche durante la permanenza di Adriana all’interno della casa più spiata d’Italia. Lo si era intuito già quando sono state fatte alcune battute dalla stessa Adriana su Andrea Denver, frasi che inevitabilmente hanno fatto infuriare il marito dimostrando di essere particolarmente geloso. Tutti avevano capito, quindi cosa stesse accadendo ma Adriana in quell’occasione avrebbe tentato di minimizzare quanto accaduto raccontando che il matrimonio andasse piuttosto bene e che non c’era alcun tipo di problema. Ad un certo punto però, subito dopo il reality le cose hanno iniziato ad andare male.

Crisi già durante la permanenza di Adriana nella casa più spiata d’Italia

Ricordate che Adriana dovette ritirarsi proprio dal programma dove tra l’altro stava andando anche piuttosto bene per via della morte del suocero. Da quel momento però sembrerebbe che i due abbiano iniziato ad allontanarsi sempre di più e tanti sono stati gli scontri e le dichiarazioni anche rilasciate dall’una e dall’altra parte che hanno lasciato tutti senza parole. Proprio in questi mesi, Roberto Parli pare abbia fatto un qualcosa che ha stupito tutti quanti. Sembrerebbe che ormai l’ex marito di Adriana Volpe qualche mese fa abbia lanciato delle pesanti accuse alla conduttrice.

Accuse pesanti alla moglie, poi scompare dai social

Nello specifico sembrerebbe che l’uomo abbia accusato la moglie di avere tenuto In diverse occasioni dei comportamenti ritenuti non adatti ad una bambina di 9 anni, che sarebbe la loro figlia Giselle. Ovviamente queste dichiarazioni e accuse hanno lasciato tutti perplessi, prima di tutti la stessa conduttrice, la quale aveva reagito dicendo che il marito avesse sicuramente dei seri problemi. Poi sarebbero arrivate le scuse pubbliche e poi ancora il silenzio. L’ex marito di Adriana Volpe sarebbe completamente scomparso dai social network e avrebbe disattivato anche tutti i suoi account. Sembrerebbe quindi che nonostante non ci sia stata più alcuna dichiarazione ufficiale, il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto parli sembra essere ormai finito.