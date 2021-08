Roberto Alessi diretto su Morgan “Così non si …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alcuni giorni fa è stato ufficializzato il fatto che Morgan sarà sicuramente uno dei protagonisti della prossima stagione di Ballando con le stelle. La notizia è stata diffusa proprio alcuni giorni fa e sembra abbia destato parecchia curiosità. Stiamo parlando di un grande artista, ma anche di un personaggio televisivo che in tutti questi anni ci ha sicuramente abituati ad alcuni suoi comportamenti stravaganti e uscite piuttosto particolari. Anche in questo momento che di lui se ne parla proprio come un nuovo concorrente del programma Ballando con le stelle, sembra che Morgan non abbia voluto fare a meno di mettere in mostra il suo bel caratterino.

Ballando con le stelle, ufficializzata la partecipazione di Morgan

Parlando proprio della sua partecipazione al programma di Milly Carlucci sembra che Morgan abbia detto “Sono costretto a farlo”. Ma per quale motivo Morgan ha rilasciato queste dichiarazioni? Perché Morgan avrebbe in questo modo denigrato il programma che si accinge a fare? A lanciare una indiscrezione sull’argomento è stato tra l’altro proprio Roberto Alessi ovvero il direttore di Novella 2000. “Ballando con le stelle è un bel programma, un talent. Se la prende così non si diverte e noi con lui”. Queste le parole dichiarate da Roberto Alessi, parlando di Morgan e delle sue “uscite” piuttosto bizzarre.

Le uscite bizzarre del musicista, interviene Roberto Alessi

Sicuramente il fatto che Morgan sarà protagonista della prossima edizione di Ballando con le stelle e ha destato parecchia curiosità nel pubblico. Morgan vuoi o non vuoi, è un personaggio televisivo che cattura l’attenzione e che fa anche parecchia audience. Ad ogni modo, però, sempre secondo Roberto Alessi in questo ultimo periodo Morgan starebbe un po’ esagerando perché in alcune occasioni avrebbe davvero screditato il programma di Milly Carlucci al quale prenderà parte nei prossimi mesi. “Farò imparare a parlare italiano alle persone, almeno”. Questa una delle frasi da lui dichiarate, che suona sicuramente come una provocazione, una delle solite alle quali siamo abituati.

Ma per quale motivo Morgan ha accettato?

Ma perché Morgan avrebbe deciso di partecipare a Ballando con le stelle? Sembra che il noto cantante e musicista non abbia mai nascosto il fatto di aver accettato per soldi. Dietro la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci ci sarebbe proprio la sua voglia di riscattarsi a livello professionale e artistico sicuramente. Ad ogni modo, è anche palese ed evidente a tutti che Morgan abbia avuto diversi problemi economici in questi anni.