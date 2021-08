Serena Rossi senza freni “Sono stata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Rossi la conosciamo tutti per essere una grande artista e soprattutto una conduttrice di grande successo che abbiamo imparato a conoscere meglio durante la scorsa stagione. Ricorderete infatti che è stata al timone di una trasmissione intitolata Canzone segreta, andata in onda ogni settimana su Rai 1. Il programma in questione ha avuto un successo davvero strepitoso e non soltanto ha dato a Serena la possibilità di farti conoscere ancora di più, ma soprattutto di farsi conoscere come conduttrice. Proprio in questi giorni stanno andando in onda le repliche del programma e anche queste sembrano aver avuto un successo davvero strepitoso.

Serena Rossi, nuova ed importante esperienza per lei

Per Serena gli ultimi anni sono stati sicuramente molto importanti e anche tanto impegnativi, ma adesso sembrerebbe essere pronta per fare nuove esperienze. È stato ufficializzato proprio in questi giorni che Serena sarà la madrina della mostra del cinema di Venezia e sicuramente per lei si tratta di un traguardo molto importante. Di questo ne ha parlato la stessa Serena nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni sulle pagine de Il Messaggero.

La conduttrice sarà la madrina della Mostra del cinema di Venezia

“Sono arrivata da sola senza arrendermi mai. Anche se ho ricevuto tante porte in faccia, sono stata tenuta in disparte e considerata un’outsider. Ho sofferto”. Questo quanto dichiarato ancora da Serena Rossi, la quale ha voluto sottolineare quanto non sia stato facile emergere in questi anni, ma soprattutto ha confessato di non aver mai mollato e di aver potuto sempre contare sui suoi genitori.

Vacanze in famiglia e nuovi progetti lavorativi per Serena

Ad ogni modo, Serena prima di iniziare questa nuova avventura sembra abbia deciso di trascorrere qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia. Sono stati dei mesi molto impegnativi per lei, visto che oltre al programma sopracitato Serena è stata anche parecchio impegnata sul set di una nuova fiction, ovvero quella intitolata La sposa. Questa andrà in onda la prossima stagione su Rai 1 e Serena interpreterà una donna calabrese degli anni ’60, la quale si sposa per procura. “E’ stata un’impresa faticosa. Stavamo sempre in mezzo alla terra, tra i maiali, sotto il sole. L’ultimo giorno la troupe mi ha ringraziato per la resistenza e la pazienza”. Queste le parole di Serena, dichiarate nel corso dell’intervista, parlando proprio di questa serie.