Mara Venier senza freni “Devo per forza …”, il post è da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, a Forte dei Marmi, sta trascorrendo le vacanze più che meritate dopo le fatiche invernali della conduzione, per niente facile, di Domenica In, in compagnia del marito Nicola Carraro e del suo adorato nipotino, Claudio che per tutti è Iaio e spesso anche in compagnia di suoi grandi amici e, nello stesso tempo, personaggi famosissimi del calibro di Gianna Nannini, anche in compagnia della sua piccolina Penelope e Cristhian De Sica.

Mara Venier ha rilasciato una dichiarazione da far venire la pelle d’oca

Nonostante Mara Venier, sui social appaia molto sorridente e serena, non ha ancora superato, anzi pare che ci sia dentro fino al collo, i suoi problemi di salute derivati da un intervento, pare sbagliato ad un dente. Infatti, in primavera inoltrata quando mancavano pochissime puntate alla fine della trasmissione da lei condotta per tutta la stagione, Domenica In, nonostante tutte le difficoltà e le restrizioni causate dalla pandemia, a seguito di un intervento che sarebbe dovuto essere di routine ad un dente, le è stato lesionato un nervo facciale che le ha causato la perdita della sensibilità. Da qui un periodo lungo e difficile anche da un punto di vista umorale dal quale non ne è venuta completamente fuori.

Lei, comunque, prova a reagire in tutti i modi e spesso sui social posta immagini o video e in uno degli ultimi ha detto: «C’è un tramonto stasera. Sarà che mi sono fatta un mojito, ma vedo tutto bello. Non sento neanche il mio problema, me lo scordo per un po’. Sono momenti belli. Dura poco, ma va bene così. Sono felice e non penso a niente».

Poi un follower le ha fatto i complimenti dicendo di trovarla in forma e lei gli ha risposto: «No, sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo».

Mara Venier e la frecciata Simona Ventura

Dopo un periodo di grande vicinanza a Simona Ventura i rapporti tra le due donne si sono rovinati e qualche giorno fa Simona Ventura, intervistata aveva detto, con ironia ma anche pungendo, che tra Barbara D’Urso e Mara Venier lei preferisce la pizza.

Poi è accaduto che Simona Ventura, fraintendendo un post di Luca Argentero che esultava per le 40 medaglie ottenute dagli azzurri alle olimpiadi, ha pensato che Argentero festeggiasse i suoi 40 anni e gli ha fatto, sempre sui social, gli auguri. A quel punto, prendendola in giro e vendicandosi della frase poco carina detta nei suoi confronti, Mara Venier è intervenuta sui social dicendo che forse la Ventura non aveva digerito la pizza.