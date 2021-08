Alessia Marcuzzi senza freni su Federica Pellegrini: “quel giorno che insieme abbiamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi non smette di far parlare di se. La conduttrice nei giorni scorsi ha fatto una rivelazione piuttosto particolare su una grande donna dello sport italiano ovvero Federica Pellegrini. Le parole della presentatrice scritte sui social sono state molto apprezzate dai suoi followers che non hanno perso l’occasione per lasciare moltissimi like. Ma esattamente, di che rivelazione stiamo parlando?

La carriera di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è una bravissima conduttrice televisiva ma anche attrice, ex modella e imprenditrice con alle spalle una carriera piuttosto importante. Il grande successo per la Marcuzzi è arrivato circa 30 anni fa in seguito alla partecipazione come presentatrice al programma ‘Colpo di fulmine’ in onda su Italia 1 il sabato pomeriggio. Un programma che ha ottenuto un grande successo, che è stato condotto dalla Marcuzzi per due edizioni e che le ha permesso negli anni successivi di poter prendere parte a diversi importanti programmi dello stesso canale. Dal 1996 al 2002 ha condotto il Festivalbar insieme ad altri noti personaggi dello spettacolo come ad esempio Amadeus, Simona Ventura,Fiorello, Daniele Bossari ecc. Nel 1997 è arrivata per la Marcuzzi la conduzione di un altro programma di successo ovvero Fuego. La nota presentatrice negli anni ha condotto anche diversi programmi importanti come ad esempio il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi, Temptation Island. Ma ecco che proprio nelle scorse settimane ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. La Marcuzzi ha nello specifico annunciato di voler lasciare Mediaset.

La rivelazione su Federica Pellegrini

Alessia Marcuzzi, così come moltissimi altri colleghi vip, al momento si sta godendo le vacanze estive in compagnia delle persone più care. Nei giorni scorsi, in seguito all’addio della Pellegrini al nuoto annunciato in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, ecco che la presentatrice ha deciso di condividere sui social una bellissima fotografia in compagnia della celebre nuotatrice scrivendo per lei delle dolci parole.

Il lungo post

“Quel giorno che abbiamo nuotato insieme.. io ce l’ho tatuato nella mente. Un sogno per me. Che ti spiavo sott’acqua per capire come potessi rimanere così in superficie”, queste nello specifico le parole scritte dalla conduttrice. La Marcuzzi ha quindi svelato di aver spiato la bravissima atleta per capire come riuscisse a rimanere in superficie come un vero delfino. “Sei un incanto. Ecco perché non finirò mai di ringraziarti per tutte le emozioni che ci hai regalato”. Il post ha ottenuto oltre 50 mila like e tra i tanti commenti è arrivato anche quello della Pellegrini la quale ha risposto “Da ripetere assolutamente”.