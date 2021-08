Stefania Orlando nella bufera, una fan racconta sui social un episodio che la riguarda e il web le si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando, in queste ore, sta trascorrendo le sue vacanze che, in più di un’occasione, ha detto giustamente di volersi godere a fondo in previsione dell’appuntamento autunnale che ha con Tale e quale show, la trasmissione di Carlo Conti che va in onda sulla Rai, Rai 1, di solito il venerdì sera e che inizierà la prossima edizione tra il mese di settembre e quello di ottobre.

Stefania Orlando, tra le due trasmissioni che le erano state offerte dopo l’uscita dalla casa del grande fratello vip e cioè, appunto, Tale e quale show e il ruolo di opinionista a il grande fratello vip, ha scelto il programma di Carlo Conti pur ringraziando tantissimo Alfonso Signorini per aver pensato a lei.

Stefania Orlando si rifiuta di salutare una fan che racconta tutto con un post sui social

In queste ora Stefania Orlando si trova la centro di una polemica dopo che una fan ha raccontato, con un post sui social, di aver provato ad avvicinarla per un saluto ma di essersi vista rifiutare dalla soubrette. La ragazza sui social ha scritto: “Ci sono rimasta male” anche se poi ha anche aggiunto che “ci poteva stare”.

Stefania Orlando ha risposto così a quanti l’hanno attaccata per questo atteggiamento, a loro dire, sbagliato, nei confronti di una fan: “Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per st…za quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto”.

E poi ha ripreso una frase della fan e l’ha commentata così: “Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro’ questa la frase conclusiva. Ma spero che non succeda a nessun altro cosa?”

L’intervento sui social del marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi

Sulla vicenda che ha fatto trovare la Orlando al centro del gossip, anche se per motivi abbastanza spiacevoli, è stato anche il marito, Simone Gianlorenzi che ha risposto così al post della fan: “Grazia mi dispiace per questo inconveniente. Noi eravamo in vacanza, semplicemente in vacanza. Non credo debba starmi a giustificare sul perché, ma posso garantirti che se fossi venuta a Roma, come hanno fatto tante altre, non avremmo negato nulla a nessuno. Mi dispiace”.

Per quanti hanno attaccato Stefania Orlando, altrettanti l’hanno difesa spiegando che se la Orlando avesse accettato di incontrare la fan chissà quanti si sarebbero comportati allo stesso modo e così per Stefania sarebbe finita la vacanza.