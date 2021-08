Luca Onestini annuncia la fine della storia con Ivana Mrazova “ci abbiamo provato e riprovato” e lei “non è vero”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, dopo tanti rumors e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Stiamo parlando di Ivana Mrazova e Luca Onestini. I due si sono conosciuti ormai diversi anni fa all’interno della casa più spiata d’Italia. Subito dopo la loro partecipazione al reality di Canale 5, ovvero il Grande Fratello vip, sembra che poi sia nata la loro bellissima storia d’amore. Correva l’anno 2017 quando Ivana e Luca hanno preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello vip.

Ivana Mrazova e Luca Onestini, è finita la loro storia d’amore

Come abbiamo già avuto modo di vedere però, la loro storia sarebbe nata ufficialmente una volta usciti dalla casa, anche se la scintilla molto probabilmente è scoppiata proprio all’interno del programma. La loro storia è durata quasi 4 anni, ma già da un po’ di mesi si vociferava sulla fine di questa bellissima relazione. I due infatti, sembra che ultimamente non fossero più apparsi insieme sui social network come un tempo. Ivana pare che fosse anche volata in Repubblica Ceca visto che purtroppo da poco ha perso il suo papà e Luca pare non l’abbia raggiunta a differenza delle altre volte.

Le parole di Luca e la sua spiegazione

Ad annunciare però la fine di questa storia d’amore ufficialmente è stato Luca, attraverso un comunicato che ha diffuso direttamente sul suo profilo Instagram. ” E’ stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato. Ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane il bene anche”. Con queste parole Luca Onestini ha così annunciato la fine della sua storia d’amore con Ivana. Quest’ultima però a distanza di qualche ora sembra che attraverso il suo profilo Instagram abbia voluto da una parte confermare la separazione e dall’altra ha in qualche modo contraddetto le parole del suo ex fidanzato.

Le precisazioni di Ivana e il suo annuncio

Ivana in qualche modo avrebbe quindi ripreso le parole di Luca, dicendo che in realtà forse la loro storia è finita proprio perché non si sono aspettati e supportati a vicenda.” Come avete visto dalle parole di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui. Queste quindi le parole scritte da Ivana.