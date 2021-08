Maria De Filippi, un ex collaboratore decide di esporsi “E’ difficile lavorare con lei, nessuno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi è considerata una delle conduttrici più amate della televisione italiana nonché la regina di Canale 5. Ormai da tantissimi anni Maria ogni giorno entra nelle case di milioni di Italiani con i suoi programmi a cominciare da Uomini e Donne a finire ad Amici. È sposata con un conduttore e giornalista italiano di grande fama ovvero Maurizio Costanzo con il quale ha condiviso la sua vita e continua a farlo ancora oggi dopo oltre 25 anni. In queste settimane Maria sta trascorrendo le sue vacanze al mare insieme al figlio Gabriele ed anche al marito e qualche amico, nell’attesa di terminare ormai tra poche settimane con il programma Uomini e Donne. Di lei proprio in questi giorni se ne sta parlando, visto che sono emersi dei rumor riguardanti il rapporto tra Maria e Luca Zanforlin. Quest’ultimo è uno degli autori di Amici di Maria De Filippi. Nello specifico si è detto che i due purtroppo dopo tanti anni di collaborazione, abbiano litigato. Ma cosa c’è di vero in questa notizia e soprattutto per quale motivo i due avrebbero litigato?

Maria De Filippi e Luca Zanforlin, i due hanno davvero litigato?

Maria De Filippi e Luca Zanforlin ovvero uno degli autori del programma Amici di Maria De Filippi per tanti anni hanno collaborato e sembra che la loro unione e serenità fosse sotto gli occhi di tutti. Adesso invece da qualche giorno pare si sia diffusa una notizia secondo la quale Maria De Filippi e Luca avrebbero discusso e sembrerebbe che questo lite sia nata proprio nel momento in cui Zanforlin avrebbe detto a Maria di voler lasciare il programma dopo tanti anni. Adesso, a distanza di tempo a parlare è stato proprio lui Luca, il quale ha voluto nel corso di un’intervista rilasciata a Dipiù donna spiegare che cosa effettivamente sia accaduto con Maria.

La precisazione dell’autore di Amici

“A mettere in giro questa voce ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi…Noi siamo a posto…”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zanforlin spiegando quindi che con Maria non c’è stata sicuramente nessuna lite e che il loro rapporto è così come era un tempo. Luca però nel corso dell’intervista ha continuato a parlare del rapporto che lo lega a Maria ed ha sottolineato il fatto di avere con lei una bella amicizia anche se ha ammesso che lavorare con lei è comunque molto complicato e impegnativo.

“Lei è la tv, la regina…”, i complimenti di Luca

“Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra […] Lavorare con lei è stimolante ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso e cerca sempre di capire quale sia la scelta migliore da prendere…”. Questo ancora quanto aggiunto da Luca, che poi è anche finito per fare dei complimenti alla De Filippi. “Lei è la tv, il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della Tv…”.