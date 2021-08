Monica Setta al veleno contro Tiberio Timperi: “E’ tornato a lavorare in Rai grazie a me e io non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Setta e Tiberio Timperi torneranno a lavorare, fianco a fianco a “Unomattina in famiglia”, dal prossimo autunno e i telespettatori si stanno chiedendo come faranno a convivere, lavorativamente parlando, dopo tutte le dichiarazioni al veleno che si stanno reciprocamente lanciando. Sarà dura lavorare insieme dopo la guerra che si sono dichiarati svelando cosa c’è dietro il loro rapporto che sembrava sereno e cordiale.

Le dichiarazioni di Monica Setta contro Tiberio Timperi

Monica Setta, circa un anno fa rilasciò un’intervista al settimanale Vero in occasione della quale rivelò di non essere un’amica di Tiberio Timperi pur lavorando con lui e di non avere neppure il suo numero di cellulare.

Questa estate, dopo circa un anno da quell’intervista, Tiberio Timperi ne ha rilasciata lui una al settimanale “Diva e Donna” e ha dichiarato, a proposito di quelle affermazioni della Setta: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi”. “TvBlog” ha poi riportato un’anticipazione dall’autobiografia di Monica Setta che uscirà a fine anno e che si chiama “Volevo fare la giornalista” dove si parla anche del rapporto con il collega Timperi.

La Setta rivela che l’ex direttrice di Rai1, Teresa De Santis non voleva Timperi in tv dopo che aveva condotto con Francesca Fialdini La vita in diretta e che solo grazie a lei che la De Santis si convinse e Timperi tornò in tv.

La Setta ha dichiarato: “Mi hanno chiesto, mi sono chiesta anche io più volte se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la “causa” di Tiberio Timperi che la ex direttrice di rai 1 Teresa de Santis non avrebbe voluto a Uno Mattina in famiglia nella stagione 2019/2020. Lui era reduce da La vita in diretta e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa. Prima di decidere mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita. Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia. Essere amici talvolta dà spazio a margini di confidenza che danneggiano quel formalismo necessario nella professione”.

La vita privata di Tiberio Timperi

Tiberio Timperi è stato sposato con Orsola Adele Gazzaniga e dal loro rapporto è nato Daniele. I due si sono poi lasciati ed è iniziata una lunga lotta per il figlio. Timperi ha dichiarato: “I padri non sono da meno delle mamme, dovrebbero avere gli stessi diritti nei confronti dei figli”.