Maria De Filippi senza freni, “mi ha messo nelle condizioni di …”

Maria De Filippi 59 anni, che questo autunno, come accade ormai da tanti anni gestirà diverse trasmissioni in vari ruoli: Uomini e Donne, C’è posta per te, Tu sì que vales, Amici e Temptation Island, ha rilasciato, ora che è in vacanza a Santa Margherita di Pula e che tra qualche giorno andrà ad Ansedonia, un’intervista al settimanale DiPiù in occasione della quale ha rivelato alcuni aspetti del suo carattere che in pochi conoscono.

Maria De Filippi parla a ruota libera del lavoro del marito e del figlio

Gabriele.

Sul marito, con il quale forma una coppia bellissima da tanti anni, ha detto: “Lo obbligo a stare a dieta … Manifesto il mio spirito di protezione anche obbligandolo a fare la dieta”.

E poi ha aggiunto: “Mi ha insegnato tanto e facendomi capire chi ero, mi ha messo nelle condizioni di esprimerlo”.

Maria De Filippi che sta trascorrendo le vacanze insieme al fratello, al figlio Gabriele e al marito ha rivelato: “Ho bisogno di sfogarmi camminando”.

Poi alla domanda del giornalista: “Di chi sei più orgogliosa tra i talenti usciti da ‘Amici’?”, la De Filippi ha risposto: “Non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa e altri di cui lo sono meno. La cosa che mi rende più orgogliosa è di consentire a chi passa da Amici di vivere della sua passione per almeno un anno. E questo è un lusso nella vita”.

E poi ha anche aggiunto: “Amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone cui voglio bene. Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, dato che li ho invitati io, mi sento responsabile nei loro confronti, come una padrona di casa”.

E, ancora: “Certo, ancora di più coccolo le persone che fanno parte della mia vita: soprattutto mio marito Maurizio Costanzo e nostro figlio Gabriele”.

Nella prossima edizione di Amici ci sarà Giulia Stabile

Nella prossima edizione di Amici che quest’anno inizierà a settembre, nel cast ci sarà anche Giulia Stabile che ha confermato la sua presenza.

La ballerina è al settimo cielo e ha detto: “Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì. In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione”.