Elisa Isoardi si lascia andare sui social “Il segreto …”

Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e nonostante siano trascorsi già diversi mesi dalla fine del celebre reality show di Canale 5 continua a trovarsi al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. La celebre conduttrice ed ex modella italiana nelle scorse ore ha condiviso un post su Instagram facendo una rivelazione davvero importante e dando risposta ad una domanda che spesso a molti capita di porsi. Ma esattamente, a cosa stiamo facendo riferimento?

La rivelazione di Elisa Isoardi

Sono millenni che letterati e filosofi, ma anche tanta gente comune, cercano di dare risposta ad una domanda molto importante ovvero “Cos’è la felicità?”. Trovare la risposta esatta è molto difficile in quanto definire esattamente cosa sia la felicità potrebbe essere davvero molto complicato. Elisa Isoardi però sembrerebbe esserci riuscita e ha voluto condividere il suo pensiero con i suoi numerosissimi followers. “Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio. #roma“. Queste nello specifico le parole scritte su Instagram dall’ex fidanzata di Matteo Salvini. La donna ha quindi rivelato che per essere felici occorre prima di tutto essere liberi precisando inoltre che per essere liberi occorre però avere coraggio.

La risposta dei followers

Nel post pubblicato sui social oltre ad avere scritto delle bellissime parole Elisa Isoardi si mostra proprio felice e particolarmente sorridente. Le sue quindi non sembrerebbero essere semplicemente parole ma un vero e proprio stato d’animo. Molti dei suoi followers non hanno perso l’occasione per commentare ed esprimere, nei confronti della donna, delle bellissime parole. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “Brava Elisa, la penso esattamente come te!!!! Coraggio c’è ne vuole tanto!!! Un abbraccio da una cuneese come te!!”. Mentre invece un altro fan ha concentrato la sua attenzione, e in seguito anche quella di tante altre persone, su un particolare dettaglio ovvero l’anello indossato dalla presentatrice. A tal proposito l’utente ha scritto “Sarà questo anello la causa di tanta felicità?”. Vi è stato poi chi si è concentrato sul look sfoggiato dalla donna rivolgendole dei complimenti per la bellissima camicia indossata. Ed infine vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per chiederle delle informazioni sul suo futuro televisivo e su quando sarà possibile vederla ancora una volta in televisione.

Le critiche

Moltissimi sono stati i commenti positivi scritti dai followers ma allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per commentare negativamente. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “L’antipatia in persona”, rivolgendosi proprio alla presentatrice.